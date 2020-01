L’Apple Watch détecte un autre cas non diagnostiqué d’AFib

Une femme du Kentucky qui a reçu une Apple Watch pour Noël en 2018 a déclaré que l’appareil l’avait alertée d’un état de fibrillation auriculaire cinq mois plus tard, permettant aux médecins de traiter l’état cardiaque qui pourrait dans certains cas conduire à un accident vasculaire cérébral.

Comme l’a souligné mercredi un rapport de WHAS 11, Rosemary Stiles, qui a reçu l’Apple Watch en cadeau de son petit ami en 2018, voulait que l’appareil reste en contact avec ses enfants lors de ses déplacements.

Bien que cela ne soit pas expliqué en détail, il semble que Stiles cherchait à utiliser le modèle Apple Watch non spécifié dans des situations qui empêcheraient autrement un accès complet à un iPhone, comme la conduite. Selon la loi du Kentucky, les gens sont autorisés à utiliser un téléphone portable en conduisant si au moins une main est au volant, mais ce mandat devrait changer en février, lorsque les conducteurs devront recourir à des modes de communication mains libres.

Bien que Stiles ne cherchait pas de compagnon de santé, l’Apple Watch s’est révélée un outil inestimable lorsqu’elle a détecté un rythme cardiaque anormal en mai dernier.

«Je viens de m’endormir sur ma chaise et ma montre a vibré», a déclaré Stiles. “Quand je l’ai regardé, il a dit qu’il avait détecté l’AFib et j’avais besoin de voir un médecin.”

Il y avait des signes de la condition avant l’alerte Apple Watch.

“Je me sentais fatiguée, j’étais délabrée”, a-t-elle déclaré. “Je n’avais pas d’énergie. Je me levais le matin et je pouvais faire un peu de trucs autour de la maison mais après quelques minutes, je devais m’asseoir sur une chaise, et ce ne serait pas long avant de m’endormir. “

Stiles a demandé l’aide de professionnels de la santé locaux, qui ont confirmé le diagnostic d’AFib. Selon APRN Tara Mudd, le cas de Stiles a été l’un des premiers qu’elle a vu dans lequel AFib a été initialement indiqué par Apple Watch.

Apple a ajouté la détection AFib à l’arsenal de fonctionnalités liées à la santé d’Apple Watch en 2018. La collecte et l’analyse régulières des données collectées par le capteur cardiaque optique de l’appareil permettent à Watch de former un large aperçu de la santé cardiaque d’un porteur, y compris des conditions telles que des rythmes irréguliers. Les modèles plus récents, comme l’Apple Watch Series 4 et Series 5, intègrent une fonction ECG pour des lectures plus précises.