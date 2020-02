L’Apple Watch du futur pourrait avoir un dos modulaire pour les mises à niveau et les nouveaux capteurs

Les futures versions de l’Apple Watch pourraient être mises à niveau, avec l’ajout d’une section modulaire à l’arrière qui ajoute de nouveaux capteurs et fonctionnalités à l’appareil portable, ou pour améliorer les fonctions existantes telles que la durée de vie de la batterie.

L’Apple Watch est l’un des appareils portables les plus populaires disponibles, en partie en raison de son design élégant et compact et de ses fonctionnalités. Cependant, le petit appareil est construit d’une manière qui rend difficile l’ajout de nouvelles fonctionnalités ou fonctions, laissant les utilisateurs à mettre à niveau l’ensemble de l’appareil s’ils veulent de nouveaux éléments.

Le manque d’évolutivité signifie également que les utilisateurs sont limités uniquement aux capacités de l’appareil lui-même. Par exemple, à moins d’utiliser une banque d’alimentation portable et d’emporter la rondelle de chargement avec eux, un utilisateur ne peut pas se déconnecter du réseau pendant une semaine et s’attendre à ce que l’Apple Watch dure tout le temps avec uniquement la durée de vie de la batterie actuellement disponible.

Dans une demande de brevet intitulée “Modular System for Watch” et publiée jeudi par l’Office américain des brevets et des marques, Apple propose qu’il soit possible d’ajouter de nouveaux éléments à un appareil de type Apple Watch, en intégrant l’option de mise à niveau via le arrière.

Un exemple d’utilisation de boulons pour maintenir un module Apple Watch à l’arrière de l’appareil

Plutôt que de permettre aux utilisateurs d’ouvrir l’Apple Watch, Apple suggère d’utiliser une variété de modules qui peuvent être attachés à l’arrière de l’appareil. Cela aide efficacement à éliminer toute possibilité que l’Apple Watch elle-même perde l’une de ses capacités de résistance à l’eau existantes.

Le module peut être monté à l’arrière de l’Apple Watch, fixé par une variété de mécanismes différents. Les rails et les systèmes de boulons sont suggérés comme moyens de le faire, entre autres, bien que le dossier comprenne également des réclamations où les modules pourraient être facilement connectés ou retirés du corps principal de la montre sans nécessairement nécessiter des outils pour le faire, via l’utilisation de retenue et de libération mécanismes.

En plaçant le module à l’arrière, il peut également être maintenu en place par la tension de la montre tirée par la bande contre le poignet de l’utilisateur, ce qui contribue à sécuriser davantage l’add-on. Il est également fait mention d’un éventuel «joint étanche à l’eau», qui pourrait aider à maintenir l’intégrité des éléments entre le module et la montre.

Un exemple de broche pogo qui pourrait être utilisée pour établir une connexion entre Apple Watch et le module

Pour permettre aux composants maintenus d’offrir des fonctionnalités supplémentaires à l’Apple Watch elle-même, il doit y avoir des connexions où le module peut communiquer ouvertement ou transférer de l’énergie avec le corps principal. Cela pourrait être via l’utilisation d’une broche pogo, une broche à ressort qui peut fournir une pression contre une plaque pour établir une connexion physique.

L’application répertorie ses inventeurs comme Maegan K. Spencer, Sherry Tang et Morgan T. McClure.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un brevet indique des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement d’Apple, rien ne garantit que les concepts apparaîtront dans un futur produit ou service.

Les modules modulaires Apple Watch ont été explorés dans le passé, mais n’ont jusqu’à présent pas réussi à être commercialisés sous une forme significative. Le brevet le plus proche du dernier dépôt serait l ‘”appareil électronique auxiliaire pouvant être attaché à un appareil électronique portable”, accordé à Apple en avril 2018, qui suggère comment une plaque pourrait s’enclencher dans les fentes existantes du bracelet pour se fixer à la montre.

D’autres idées ont inclus des bandes améliorées contenant des capteurs et des batteries, une bande qui cache l’électronique dans les maillons du bracelet pour maintenir la masse de l’Apple Watch elle-même, et même l’utilisation de bandes de montre comme antennes sans fil.