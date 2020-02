L’Apple Watch sauve la vie d’un adolescent athlète de l’Oklahoma

Une autre vie a été sauvée avec l’aide d’une Apple Watch – cette fois-ci, un jeune athlète de l’Oklahoma a été alerté d’une fréquence cardiaque inhabituellement élevée en cours.

L’Apple Watch informe les utilisateurs de toute activité cardiaque anormale détectée

Le lycéen a reçu une alerte sur son Apple Watch de deux semaines indiquant qu’il avait une fréquence cardiaque élevée de 190 bpm, bien qu’il soit assis en classe. Il a immédiatement envoyé une capture d’écran de l’alerte à sa mère.

“J’ai reçu un SMS avec une capture d’écran de sa fréquence cardiaque qui était de 190”, a déclaré la mère de l’adolescent. “Le message suivant disant, maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne fais rien.”

Il n’y avait eu aucun problème connu avec le cœur de l’adolescent avant cet événement. Il a finalement été diagnostiqué avec une tachycardie supraventriculaire ou SVT.

Sans l’alerte Apple Watch, on ne sait pas quand ils auraient découvert cette maladie cardiaque, ni combien elle aurait progressé. Grâce à sa découverte précoce, il a pu être sauvé et a passé près de 8 heures en chirurgie pour fixer son rythme cardiaque.

Après quelques tests et un certain temps surveillé à jouer au football, il est depuis revenu en pleine santé et est sorti pour jouer.

L’événement a été rapporté par une station de nouvelles locale, Oklahoma’s News 4. L’adolescent porte sa montre Apple tous les jours et recommande à quiconque d’en obtenir une pour sa propre sensibilisation à la santé cardiaque. Il sera le visage de la marche cardiaque de l’Oklahoma American Heart Association le 25 avril.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une histoire d’Apple Watch aider à établir un diagnostic ou sauver quelqu’un. Jeff Williams a déclaré publiquement que c’était la meilleure nouvelle du jour lorsqu’il arrive au travail pour trouver un autre e-mail disant “Apple Watch m’a sauvé”. Apple a même partagé des vidéos détaillant des histoires vraies de personnes qui avaient été sauvées d’une alerte sur leur Apple Watch.