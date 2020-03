L’application Apple Developer mise à jour avant la WWDC 2020 entièrement numérique

Le développeur Apple utilisé pour regarder des présentations vidéo sur les outils de développement et afficher des informations à jour sur les API a été mis à jour avec quelques fonctionnalités pratiques avant la WWDC de juin.

L’application Apple Developer est prête pour une WWDC entièrement numérique

La WWDC de cette année sera entièrement numérique en raison des restrictions de collecte causées par le coronavirus. Apple n’a pas encore annoncé exactement comment un événement aussi important fonctionnera uniquement en numérique, mais les mises à jour de l’application iOS Apple Developer montrent qu’elles prêtent attention aux détails.

L’application Apple Developer est divisée en quelques sections; Découvrir, Vidéos, WWDC et Compte.

L’onglet Découvrir vous permet d’afficher à la minute près les informations fournies aux développeurs sur les versions actuelles et les didacticiels éditorialisés. La dernière mise à jour permet aux utilisateurs de partager des articles de cet onglet avec d’autres, comme cet article sur la révision des journaux de plantage.

Dans l’onglet Vidéos, les utilisateurs peuvent rechercher dans toutes les sessions et le contenu fournis aux développeurs. Vous pouvez télécharger une vidéo pour une visualisation hors ligne ou la mettre en favori pour une recherche plus facile. Cette mise à jour apporte des transcriptions vidéo complètes et vous permettra de modifier la vitesse de lecture. Alors maintenant, vous pouvez facilement écouter de 1/2 vitesse à 2x vitesse.

Partagez à partir de l’onglet Découvrir ou visionnez des vidéos en 2x dans l’onglet Vidéo

L’onglet WWDC sera utilisé pour le contenu actuel et la planification de l’événement une fois qu’il a commencé. Actuellement, tout ce qui est affiché est l’invitation envoyée aux développeurs.

L’onglet Compte est explicite et vous permettra de vous connecter avec votre compte développeur.

Cette mise à jour arrive alors que nous attendons de savoir exactement comment la WWDC se déroulera en ligne et si un événement de presse se produira. Le coronavirus a les États-Unis bloqués, bien qu’Apple ait annoncé que ses magasins pourraient rouvrir d’ici la deuxième semaine d’avril.