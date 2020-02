L’application Apple TV et AirPlay 2 bénéficieront de la prise en charge Dolby Atmos sur les téléviseurs LG en 2020

L’application Apple TV a été lancée pour sélectionner les téléviseurs intelligents LG 2019 début février, mais elle a été lancée sans prise en charge de Dolby Atmos. Maintenant, LG a annoncé que le support arrivera en 2020.

Le 3 février, LG a annoncé que les propriétaires de téléviseurs compatibles pouvaient accéder à l’application Apple TV et au service de streaming correspondant via le LG Home Launcher.

LG a été le premier partenaire à offrir le streaming Dolby Vision à partir de l’application Apple TV, mais le support Dolby Atmos manquait. Lorsqu’on lui a demandé, l’entreprise a confirmé qu’elle avait un soutien dans les travaux.

“La prise en charge de Dolby Atmos arrivera plus tard cette année”, a déclaré LG à FlatpanelsHD, faisant référence à la fois à l’application Apple TV et à AirPlay 2.

Aucune date précise n’a été donnée, donc on peut deviner quand le support sera finalement déployé. On ne sait pas non plus si cela s’applique à tous les téléviseurs LG dotés de l’application Apple TV et d’AirPlay 2 ou à certains modèles uniquement.

LG prévoit d’intégrer l’application Apple TV dans les téléviseurs UM7X et UM6X UHD en février, tandis que l’application et l’Apple TV + seront disponibles sur les téléviseurs de l’année modèle 2018 plus tard cette année via une version du firmware en direct.