L’application Google Podcasts débarque sur iOS pour la première fois

Google Podcasts a fait son chemin vers l’App Store, doté de toutes nouvelles fonctionnalités pour aider les auditeurs à trouver plus de ce qu’ils aiment.

Les nouveaux onglets Accueil, Explorer et Activité de l’application iOS Google Podcast

À partir de mercredi, Google propose une mise à jour de Google Podcast visant à aider les auditeurs à trouver des podcasts qu’ils apprécieront grâce à des recommandations personnalisées et un nouvel onglet Explorer. Lancée en 2018, l’application Google Podcasts pour Android uniquement a permis aux auditeurs de trouver et d’écouter des podcasts, ainsi que de synchroniser leurs progrès entre les produits Google.

“[Y]vous devriez être en mesure de trouver de nouveaux favoris en quelques minutes, pas des années », explique Zack Reneau-Wedeen, chef de produit Google Podcasts.« Nous avons repensé Google Podcasts pour faciliter la découverte des podcasts que vous adorerez, créez votre liste de go -pour des podcasts, et obtenez des recommandations d’épisode que vous n’auriez peut-être pas découvert autrement. “

L’onglet Explorer permet aux auditeurs de parcourir les émissions populaires dans diverses catégories, y compris les sports, les actualités, la comédie, etc. L’onglet propose également de nouvelles émissions et épisodes basés sur des émissions précédentes qu’un utilisateur a écoutées. Les recommandations personnalisées sont personnalisables et peuvent être modifiées dans l’onglet Explorer.

L’onglet Activité affiche l’historique d’écoute, les épisodes en file d’attente et les téléchargements automatiques.

L’onglet Accueil rassemble un flux de nouveaux épisodes et permet d’accéder facilement aux émissions auxquelles vous êtes abonné. L’onglet Accueil affiche désormais les sujets et les personnes couvertes dans des émissions individuelles et permet à un utilisateur de rechercher rapidement sur Google les sujets pour en savoir plus.

Google Podcasts est disponible sur iOS et sur le Web, la version mise à jour étant déployée sur les appareils Android au fil de la semaine.