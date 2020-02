L’application HQ Trivia ferme, se termine avec des présentateurs ivres demandant des emplois

Les créateurs de l’application HQ Trivia très en vue ont fait faillite et sa dernière diffusion en direct mettait en vedette des présentateurs ivres à la recherche de travail, tout en payant le prix final de leur poche.

HQ Trivia a offert un jeu en ligne quotidien en direct

En 2018, HQ Trivia était une nouvelle application populaire pour iOS qui a même été saluée par Apple et a vu un grand nombre de joueurs. Deux ans plus tard, il a définitivement fermé ses portes.

HQ Trivia a été joué sur les smartphones et impliquait un élément en direct où les présentateurs poseraient une douzaine de questions à choix multiples lors d’une émission de 15 minutes. Quiconque répond à tout correctement partagerait le prix du jour, qui pourrait parfois atteindre 300 000 $.

Selon BBC News, on estime que HQ Trivia au total a donné 6 millions de dollars en espèces. Il a été soutenu par des investisseurs et l’objectif était que les marques de l’entreprise puissent payer pour exécuter des éditions spéciales sur leurs propres produits. Les investisseurs d’origine se sont retirés et un accord pour trouver un nouvel acheteur semble s’être effondré la semaine dernière.

Le 14 février, l’entreprise a licencié ses 25 employés et a organisé son dernier spectacle en direct.

“Pourquoi fermons-nous?” le co-présentateur Matt Richards a demandé à l’antenne. “Je ne sais pas. Demandez à nos investisseurs. Que vais-je faire de mon aquarium? Je pense que nos investisseurs ont manqué d’argent.”

La co-présentatrice Anna Roisman était plus précise. “Quelqu’un m’engage! J’ai du talent”, a-t-elle déclaré.

Richards a révélé à l’antenne qu’il avait bu avant l’émission, puis pendant l’émission a sorti du champagne. La bouteille géante aurait été conservée lorsque HQ Trivia a atteint trois millions de joueurs, mais cela n’a jamais été le cas.

Le prix total du dernier jour était de 5 $, que Richards a payé pour lui-même. BBC News dit que les cinq dollars devaient être répartis entre 523 gagnants.

HQ Trivia a été initialement créé par la même équipe qui a également créé l’application de partage de vidéos Vine.