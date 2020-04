L’application Hulu plante pour les utilisateurs d’iPhone, iPad et Apple TV

Un certain nombre d’abonnés Hulu ont du mal à regarder des émissions via le service de streaming, les rapports des utilisateurs affirmant en grande partie qu’il y a un problème avec les plantages d’applications pour les versions iOS, iPadOS et tvOS.

Les rapports de problèmes avec le service de Hulu ont commencé mardi matin vers 4 h 30, heure de l’Est. Un message sur le forum r / Hulu de Reddit a mis en évidence un pic soudain de problèmes pour l’application, un incident qui a également été enregistré par DownDetector et semble avoir pris de l’ampleur au fil des heures.

Jusqu’à présent, les rapports indiquent que la majeure partie du temps d’indisponibilité se produit pour ceux qui utilisent des appareils Apple, y compris les iPhones, iPads et Apple TV. Les plaintes incluent des cas où l’application se bloque à l’ouverture, ainsi que des problèmes lors de la diffusion lorsque l’application fonctionne normalement.



Hulu signale une panne à DownDetector

Toutes les plaintes ne sont pas liées à l’écosystème Apple, avec un plus petit nombre d’incidents sur d’autres plateformes.

Selon Engadget, un utilisateur a contacté les équipes d’assistance de Hulu au sujet des problèmes et a été informé qu’une mise à jour de l’application était en cours pour résoudre le problème. Bien que l’on ne sache pas exactement quel est le problème, la revendication suggère que l’erreur implique des modifications apportées sur les serveurs de Hulu, qui auraient dû être effectuées en même temps que la publication d’une mise à jour de l’application.

Il est également plausible qu’Hulu puisse corriger les plantages en ramenant les éventuels changements côté serveur à un état antérieur, puis en restaurant les modifications une fois les applications iOS et tvOS publiées.

AppleInsider a contacté Hulu à propos des problèmes et mettra à jour ce message s’il y a une réponse.