L’application Podcasts d’Apple met en évidence le contenu lié aux coronavirus

Apple a mis à jour cette semaine son application Podcasts avec un contenu organisé lié à la pandémie de COVID-19 en cours, exposant les utilisateurs à des podcasts conçus pour informer, divertir et se détendre.

Dans l’onglet Parcourir de l’application Podcasts, vous trouverez de nouvelles sections «Coronavirus: Restez informé», «Cultiver le calme», «Boredom Busters» et une ligne consacrée aux nouvelles de COVID-19.

“Coronavirus: Restez informé” comprend des offres spéciales sur le virus publiées par CNN, NPR, BBC World Service, ABC News et Radio.com. Des mises à jour mondiales quotidiennes aux discussions approfondies sur COVID-19, la section est pleine de contenu pour tenir les auditeurs informés pendant la crise.

Une grande partie du même contenu se trouve dans la section «Couverture du coronavirus».

“Cultiver le calme” est, comme son titre l’indique, une collection de podcasts axés sur la méditation, la pleine conscience et la relaxation. Les titres incluent “Meditative Story” de WaitWhat + Thrive Global, “Oprah’s SuperSoul Conversations”, “Meditation Minis” avec Chel Hamilton, “The Slowdown” par American Public Media et “Buddhist Boot Camp Podcast” par Timber Hawkeye.

Pour ceux qui sont coincés à la maison dans une quarantaine obligatoire, “Boredom Busters” propose une multitude de séries dignes de frénésie comme “Disorganized Crime” d’iHeartRadio, “Finding Fred” et “Solve”, “Cool Mules” de CANADALAND, “Gaslight” de Chloe. Grace-Moretz, «The Jungle Prince» du New York Times et «This American Life».

Les ajouts aux podcasts arrivent environ une semaine après qu’Apple a lancé une section sur les coronavirus dans Apple News avec des histoires mises à jour et organisées par les principaux médias, dont CNN et The Wall Street Journal.