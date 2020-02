L’application “ Trouver ma ” aide à lutter contre le trafiquant de sexe et plus encore dans le buvard de crime d’Apple

Deux énormes vols sur l’Apple Store à Milwaukee, l’application “Find My” d’Apple mène à un trafiquant de sexe, à des milliers d’écrans d’iPhone pris et à un iPad volé trouvé parmi d’autres objets éclectiques, le tout cette semaine dans Apple Crime Blotter.

L’Apple Store du Mayfair Mall dans le Wisconsin

Le dernier d’une série occasionnelle AppleInsider examinant le monde des délits liés à Apple.

Le vol de l’iPhone et de l’iPad a également impliqué l’enlèvement d’un manager

Deux hommes en Caroline du Sud ont été arrêtés cette semaine pour avoir kidnappé le gérant d’un magasin T-Mobile, l’obliger à les laisser entrer et voler des dizaines de produits Apple.

Selon ABC News 4, la police affirme que les deux suspects ont kidnappé le directeur sous la menace d’une arme à feu de l’extérieur de sa maison, l’ont conduit au magasin et l’ont forcé à les laisser entrer. À ce moment-là, ils ont volé 50 iPhones, 8 Apple Watch, 15 iPads, et 1 500 $ en espèces. Le directeur n’a pas été blessé et a informé la police que l’un des téléphones volés était équipé d’un traqueur, qu’ils ont utilisé pour appréhender les suspects.

25 000 $ d’articles volés dans les magasins Apple de Milwaukee

Un trio de voleurs aurait volé plus de 25 000 $ d’articles dans deux Apple Stores de la région de Milwaukee fin janvier. Selon le Milwaukee Journal-Sentinel, les vols au Mayfair Mall et à Bayshore se sont produits à seulement 30 minutes d’intervalle. Le premier vol a attrapé 17 montres Apple, 14 trackpads magiques Apple et un crayon Apple tandis que le second comprenait huit montres Apple, neuf crayons Apple, quatre Airpods Apple et cinq trackpads magiques Apple.

Une vidéo a été publiée par la police sur le vol de Mayfair.

Montres Apple, crayons Apple extraits de l’Apple Store du Tennessee

Dans d’autres informations sur le vol de l’Apple Store, une paire de voleurs aurait volé 11 montres Apple et 20 crayons Apple dans l’Apple Store de Cool Springs à Franklin, au Tennessee, le 8 février. Selon Williamson Source, le vol a totalisé quelque 7 000 $ d’articles .

IPad volé trouvé avec un journal vintage et d’autres articles

Une voiture a été interceptée la semaine dernière par des soldats de l’État de l’Indiana, qui ont découvert une grande variété d’objets volés. Selon la BND, les articles comprenaient un iPad, plus de deux douzaines de cartes de crédit et de débit, des accessoires de drogue, des ballons de football dédicacés et un journal du lendemain de l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963.

La police s’efforce de rendre les articles à leurs propriétaires légitimes.

La querelle entre militants et agriculteurs comprend la prise d’un iPhone et d’une vache

Un différend de longue date entre les propriétaires d’une ferme du Maryland et un groupe de militants des droits des animaux de Virginie a conduit à une escalade des accusations criminelles entre la ferme et les militants. Selon The Baltimore Sun, l’un des militants a été accusé d’agression au deuxième degré et d’une infraction sexuelle au quatrième degré. En plus de cela, la petite amie du fermier a été accusée d’avoir volé l’iPhone de l’un des militants et d’avoir endommagé sa voiture.

Le différend remonte à 2019, lorsqu’un autre membre du groupe de libération des animaux a plaidé coupable d’avoir volé une vache de la ferme et de la déplacer vers un refuge pour animaux appelé Life With Pigs.

“Des dizaines de milliers” d’écrans d’iPhone volés à un distributeur britannique

Mobio Distribution, un distributeur de pièces mobiles basé au Royaume-Uni, a subi un vol majeur d’écrans d’iPhone depuis son emplacement à Banbury. Selon Mobile News, le codirecteur de la société a décrit la perte due au vol comme “des dizaines de milliers” et a ajouté que les voleurs semblaient avoir ciblé des écrans spécifiques et laissé d’autres éléments seuls.

Find My iPhone a conduit à l’arrestation d’un homme accusé de trafic sexuel

Un homme inculpé par le gouvernement fédéral d’avoir contraint sa petite amie à droguer et à voler des hommes pendant quatre ans – dont l’un est décédé – a été arrêté après qu’une de leurs victimes ait utilisé Find My iPhone.

Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice, Randy Jonal Schenck a été inculpé de 12 chefs d’accusation, dont le trafic sexuel par la force, la fraude et la coercition, le transport d’un individu pour se livrer à la prostitution et le vol d’identité aggravé. L’Associated Press a rapporté que Schenck avait été arrêté dans un hôtel en Géorgie après qu’une victime, qui s’était fait voler plusieurs smartphones, avait utilisé Find My iPhone pour le retrouver.

Un cambriolage dans un restaurant entraîne trois ans de prison

Ailleurs en Géorgie, un autre voleur accusé se dirige vers la prison, également grâce au suivi d’un appareil Apple qu’il a volé. Selon The Press Herald, un homme de 54 ans a plaidé coupable à une série de cambriolages de restaurants dans la région d’Augusta. Dans l’un des vols, l’homme a pris un iPad qui contenait un appareil de repérage, conduisant la police à une petite amie à qui il avait offert l’appareil volé.

Après avoir plaidé coupable à deux chefs de cambriolage, trois chefs de vol et un chef chacun de cambriolage d’un véhicule à moteur et de méfaits criminels, l’homme a été condamné à trois ans de prison.

