L’apprentissage automatique pourrait aider Apple Maps à corriger les fausses coordonnées GPS

Apple Maps pourrait être en mesure de fournir à ses utilisateurs des informations plus précises sur leur emplacement à l’avenir, en utilisant l’intelligence artificielle pour ajuster les données GPS lorsque des informations incorrectes ou des erreurs sont détectées dans les lectures des capteurs.

Bien que le GPS soit une technologie largement utilisée pour la géolocalisation, qui est particulièrement utile pour la navigation pendant la conduite, elle n’est pas nécessairement aussi précise qu’elle pourrait l’être. Les applications de cartographie comme Apple Maps affichent parfois le mauvais emplacement pour l’utilisateur pour diverses raisons.

Ces problèmes peuvent inclure des interférences dans le signal GPS causées par les arbres et les montagnes, aller sous terre ou à l’intérieur, des signaux se reflétant sur les bâtiments dans une ville, des tempêtes solaires et même de rares cas d’interférences radio ou de brouillage.

Ces problèmes ne se limitent pas au GPS, car d’autres systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) tels que Glonass, Galileo, Beidou et d’autres peuvent souffrir des mêmes problèmes.

Dans la demande de brevet publiée jeudi par le US Patent and Trademark Office, Apple a proposé un “positionnement par satellite assisté par apprentissage automatique”. En bref, c’est un moyen d’analyser les données GPS en les comparant aux données acquises par un modèle d’apprentissage automatique.

L’idée est que l’appareil reçoit sa position estimée sur la base d’un signal GNSS, puis acquiert un ensemble de paramètres associés à la position estimée. Une position de référence est ensuite fournie, à proximité de la position estimée du dispositif, pour aider à la correction.

Un modèle d’apprentissage automatique est ensuite généré sur la base de la position estimée du dispositif, de la position de référence et d’un ensemble de paramètres. Ce modèle d’apprentissage automatique est ensuite utilisé pour estimer l’emplacement de l’appareil pour de futures lectures GPS, jusqu’à ce qu’une période de temps se soit écoulée ou qu’ils se soient déplacés vers une zone où les paramètres et le modèle sont inexacts.

Un exemple de la façon dont un appareil pourrait avoir un positionnement incorrect en raison de la réflexion des signaux GPS sur un bâtiment.

En effet, l’appareil génère le modèle en utilisant les deux ensembles de données de positionnement pour déterminer à quelle distance de sa position réelle ses coordonnées GPS reçues sont. Par exemple, dans une ville avec de grands immeubles, le modèle pourrait être informé que le signal pourrait être réfléchi, et en tenir compte avec les lectures de position précédentes et la direction générale du transit pour déterminer une position plus précise basée sur des données erronées.

Apple a inclus des réclamations supplémentaires pour tenir compte de l’utilisation d’un deuxième appareil, y compris la fourniture du modèle à des tiers pour utilisation et stockage. Un filtre de Kalman, qui peut être utilisé pour estimer les données sur la base d’une collection de mesures bruyantes, est également suggéré pour une utilisation, ainsi que pour tenir compte “d’une quantité d’incertitude” pour les mesures et les positions suivantes, et pour alerter l’utilisateur que la position est révisé et prend en compte ou ignore les données GPS.

Le dépôt répertorie ses inventeurs comme Benjamin A. Werner, Brent M. Ledvina, Dennis P. Hilgenberg et Aarti Sathyanarayana.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet chaque semaine, et bien que les dépôts indiquent des domaines d’intérêt pour les équipes de recherche et de développement d’Apple, cela ne garantit pas la possibilité d’Apple de l’ajouter à un futur produit ou service.

Apple a souhaité intensifier ses travaux sur l’apprentissage automatique au cours des dernières années, notamment en embauchant un scientifique principal de Google sur l’IA et un expert renommé de l’IA, Ian Goodfellow, en 2019 et en acquérant des entreprises comme Drive.ai et Laserlike. La majorité de son travail ML face au public est avec Siri, et cela aussi a vu des améliorations sensibles à l’emplacement.

En août 2018, Apple a détaillé son utilisation des modèles de langage géographique pour améliorer les connaissances de Siri sur la terminologie et les emplacements locaux, contribuant ainsi à réduire de 18,7% la recherche basée sur les points d’intérêt.