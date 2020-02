Larry Tesler, qui a montré à Steve Jobs le Xerox PARC, décède à 74 ans

L’informaticien Larry Tesler a inventé le copier-coller tel que nous le connaissons aujourd’hui, et a également été le guide qui a montré à Steve Jobs les systèmes Xerox PARC qui inspireraient le Macintosh. Tesler, qui est décédé âgé a même été impliqué dans le passage d’Apple à Intel.

Le célèbre informaticien et mathématicien Larry Tesler est décédé à l’âge de 74 ans. De 1980 à 1997, il a travaillé pour Apple, recruté par Steve Jobs, pour finalement devenir vice-président et scientifique en chef. Au cours de ses 17 années chez Apple, il a commencé sur l’Apple Lisa, a dirigé le développement du Newton et a inventé le copier-coller.

Il a également été un contributeur majeur aux principaux logiciels Macintosh, notamment QuickTime, AppleScript et HyperCard de Bill Atkinson.

Tesler était la personne désignée par Xerox pour montrer à Steve Jobs son centre de recherche de Palo Alto à la fin de 1979. Les deux visites que Jobs a faites à PARC à l’époque, et ce qu’il a vu Tesler et ses collègues développer, sont la raison pour laquelle Apple a produit la Lisa et le Mac.

C’est la légende de l’informatique Alan Kay qui avait engagé Tesler pour Xerox, puis c’est Steve Jobs qui l’a embauché pour travailler chez Apple.

Après que Jobs ait quitté l’entreprise, Tesler a continué et était au moins un conseiller lorsque Apple envisageait d’acheter NeXT. À l’époque, Gil Amelio était le PDG d’Apple, et en 1996, il décidait entre deux sociétés, qui étaient censées être capables de relancer la fortune d’Apple. Jobs avait NeXT, et l’ancien chef d’Apple, Jean-Louis Gassee, avait Be OS.

Tesler a conseillé à Amelio d’acheter NeXT, mais l’a également averti.

“Quelle que soit l’entreprise que vous choisirez”, aurait-il dit, “vous obtiendrez quelqu’un qui vous enlèvera votre travail, Steve ou Jean-Louis”.

Apple a acheté NeXT, Jobs a pris le rôle d’Amelio et la société a commencé sa montée à la valeur actuelle de mille milliards de dollars. L’un des éléments clés de cette augmentation a été le passage aux processeurs Intel en 2006. Cela a donné un nouveau souffle au Mac, mais c’était un mouvement proposé depuis de nombreuses années, y compris par Tesler.

S’exprimant en 2011, Tesler a déclaré que le passage de Motorola à Intel était un objectif depuis très longtemps.

“Nous avions en fait essayé quelques années auparavant de porter le MacOS sur Intel, mais il y avait tellement de code machine encore là, que pour pouvoir exécuter les deux, c’était vraiment très difficile”, a-t-il déclaré. “Et donc un certain nombre d’ingénieurs principaux et moi nous sommes réunis et nous avons recommandé que nous modernisions d’abord le système d’exploitation, puis nous essayions de le faire fonctionner sur Intel, d’abord en développant notre propre système d’exploitation interne qui s’est avéré être l’un de ces projets qui n’a cessé de croître et de croître sans jamais se terminer. “

Tesler était à l’origine d’une autre décision d’Apple concernant les processeurs qui devait se révéler fructueuse. Pendant qu’il dirigeait l’Apple Newton, il a persuadé la société d’investir dans l’ARM du Royaume-Uni ou les machines avancées RISC. Sur son site Web, Tesler dit que l’investissement d’Apple de 5 millions de dollars “a entraîné un gain de plus de 800 millions de dollars”.

Les processeurs ARM sont utilisés pour les iPhones et les iPads, mais pourraient bientôt devenir la prochaine plate-forme pour Mac.

Après avoir quitté Apple en 1997, Tesler a cofondé une société d’enseignement, qu’il dirigeait jusqu’en 2001. Après cela, il a travaillé diversement chez Amazon et Yahoo sur les logiciels d’expérience utilisateur, et est devenu dernièrement consultant privé pour la conception en ligne, à la télévision et sur papier.