Laurene Powell Jobs parle de philanthropie et Steve Jobs dans une rare interview

Dans une rare interview, Laurene Powell Jobs discute de son défunt mari Steve Jobs et de la philosophie des efforts philanthropiques en l’honneur du défunt fondateur d’Apple.

Laurene Powell Jobs, veuve de Steve Jobs (crédit photo: New York Times)

La veuve du défunt PDG d’Apple est une personne très privée et donne rarement des interviews publiques. Encore plus rare est sa candeur avec Steve Jobs et à quoi ressemblait son mariage.

“J’ai hérité de ma richesse de mon mari, qui ne se souciait pas de l’accumulation de richesse”, a-t-elle déclaré. “Je le fais en l’honneur de son travail, et j’ai consacré ma vie à faire de mon mieux pour le distribuer efficacement, de manière à élever les individus et les communautés de manière durable.

Le “ce” Laurene Powell Jobs se réfère à ses efforts en journalisme. Elle est très franc contre l’administration actuelle et estime que notre démocratie est en danger si le journalisme approprié n’est pas disponible. Elle est également fortement investie dans Emerson Collective, une fondation qu’elle dirige pour stimuler ses intérêts dans un meilleur journalisme, qui a acquis une participation majoritaire dans The Atlantic en 2017.

“Je ne suis pas intéressée par les bâtiments patrimoniaux hérités, et mes enfants le savent”, a-t-elle ajouté. “Steve n’était pas intéressé par ça. Si je vis assez longtemps, ça se termine avec moi.”

Laurene Powell Jobs et Steve Jobs lors d’une conférence Apple 2011 (crédit photo: Bloomberg)

De nombreux sujets abordés dans l’interview du New York Times faisaient écho aux philosophies véhiculées par Apple aujourd’hui. Steve Jobs n’a pas caché ses désirs et ses points de vue politiques. Le PDG d’Apple, Tim Cook et Laurene Powell Jobs partagent bon nombre des mêmes initiatives.

Tim Cook dit souvent “Nous devons quitter le monde mieux que nous ne l’avons trouvé.” Powell Jobs partage un sentiment similaire.

“Nous n’avons pas à accepter le monde dans lequel nous sommes nés comme quelque chose de fixe et d’imperméable”, a déclaré Powell Jobs dans l’interview.

Le désir de Steve Jobs pour un avenir meilleur a déteint sur ses amis les plus proches. Un de ces efforts partagés réside dans leur pression pour une législation sur les rêveurs, un combat de 18 ans qu’elle est “résolue à ne jamais abandonner aussi longtemps que je vivrai”.

Steve Jobs et Laurene Powell Jobs se sont rencontrés alors que Jobs était encore à NeXT, et ont été ensemble pendant 22 ans avant sa disparition prématurée. Powell Jobs a déclaré qu’ils avaient une connexion belle et riche, et il a tout influencé. Ils passaient des heures chaque jour à parler, à tel point que Powell Jobs dit qu’elle a intégré une grande partie de qui il était à qui elle est aujourd’hui.

“Les gens adorent le citer en disant:” mettez une brèche dans l’univers “. Mais c’est trop désinvolte. C’est trop cavalier. Il pensait que c’était “Nous sommes capables, chacun de nous, de manipuler les circonstances”, a déclaré Powell Jobs. “Je pense à cela en examinant la conception des structures et des systèmes qui régissent notre société et en modifiant ces structures.”

“Parce que ces structures, lorsqu’elles sont élégamment conçues, devraient être sans friction pour les gens”, a-t-elle conclu. “Ils ne devraient pas vous obliger à faire d’énormes corrections de cours qui entravent votre capacité à vivre une vie productive et épanouissante. Il m’a fallu un certain temps pour comprendre que c’était vraiment possible. Mais c’est au cœur de tout ce que nous faisons à Emerson Collective. Nous tous croient que c’est vraiment possible. “

Sur la base de l’entretien, la philosophie de la simplicité et de l’élégance sans frottement s’intègre dans toutes les facettes du style de vie de Jobs, et pas seulement dans la conception des produits Apple.