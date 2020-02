Le BenQ ScreenBar économise de l’espace tout en égayant votre bureau

Que vous ayez une petite configuration de bureau ou que vous soyez juste fatigué de céder de l’espace pour une lampe de bureau, le ScreenBar de BenQ est là pour sauver la journée avec sa lumière sur le moniteur.

Le BenQ ScreenBar va au-dessus de votre moniteur, mais au lieu de s’accrocher physiquement à votre écran, il présente une conception suspendue pondérée ingénieuse. Il y a suffisamment de poids pour se sentir en sécurité, mais il peut facilement être ajusté ou retiré en cas de besoin. Le support lesté convient à la plupart des moniteurs car il peut accueillir des écrans d’une épaisseur comprise entre un quart et un demi-pouce.

Le ScreenBar tire son alimentation d’un port USB, donc si vous avez un moniteur qui peut le supporter, il libérera la prise à trois broches dont une lampe traditionnelle aurait besoin. Malheureusement, notre moniteur ne dispose pas d’un port USB, nous avons donc dû encore utiliser un adaptateur AC-USB pour alimenter notre ScreenBar.

La longueur de la barre d’écran, qui ne fait qu’environ 18 pouces, est suffisante pour éclairer la plupart des espaces de travail sans projeter trop de lumière là où vous n’en avez pas besoin. Nous pensons que cela pourrait facilement être à la maison dans un dortoir pour les étudiants qui aiment étudier jusqu’aux petites heures du matin mais qui ne veulent peut-être pas avoir un éclairage si lumineux qu’ils perturberaient le sommeil de leur compagnon de chambre.

Le BenQ ScreenBar comprend également un cadran de bureau, un petit appareil en forme de rondelle qui vous permet de régler facilement les paramètres. Le cadran est similaire à la rondelle de raccourci fournie avec certains moniteurs BenQ. . La petite taille signifie qu’il s’intègre même dans les espaces de travail les plus petits, tandis que le bouton facile à utiliser vous permet d’allumer la lumière même dans les pièces les plus sombres.

traits

Le BenQ ScreenBar permet un éclairage aux tons chauds et froids.

La meilleure caractéristique de la barre d’écran BenQ est la possibilité de régler la température et la luminosité de la lumière avec le cadran de bureau. À la luminosité maximale, la lampe a une luminosité d’environ 1 000 lumens, soit un peu plus qu’une ampoule à incandescence de 60 watts. Selon BenQ, vous pouvez régler la lumière sur 14 niveaux de luminosité différents, même si nous avons trouvé certains d’entre eux relativement subtils et difficiles à remarquer. Vous avez également le choix entre huit températures de couleur différentes, allant d’un bleu-blanc vif à un jaune plus chaud.

Le cadran de bureau dispose d’un capteur de lumière ambiante qui permet à la lumière de s’adapter automatiquement à l’éclairage de votre pièce. Nous aimons une lumière plus chaude, donc bien que nous ayons apprécié ce mode, nous ne l’avons pas beaucoup utilisé.

Où cela pourrait être amélioré

Bien qu’il s’agisse d’une lampe parfaitement utilisable – et agréable à démarrer – nous avons une suggestion pour les futures itérations. Nous aimerions voir un réglage de luminosité minimum inférieur. En l’état, le réglage le plus bas semble encore assez lumineux.

À qui est-ce destiné?

Si vous êtes une personne qui lit des supports physiques à votre bureau, que ce soit des rapports imprimés ou des livres, c’est une excellente lampe. La possibilité de modifier la température de la lumière est également très appréciée, surtout si vous avez tendance à être sensible à la fatigue oculaire provoquée par certaines températures de couleur.

Ce serait également une aubaine pour quiconque lit sur un écran à encre électronique, surtout si vous ne l’avez pas mis à niveau avec un rétro-éclairage.

Bien sûr, la ScreenBar est un économiseur d’espace important, supprimant entièrement l’empreinte d’une lampe de votre bureau. L’espace de bureau peut être un vrai produit pour certaines personnes, donc récupérer même quelques pouces carrés pourrait être un grand avantage.

Et, comme le suggère BenQ, en plaçant la lumière devant votre écran et en l’inclinant, vous réduisez les éventuels reflets que vous obtiendriez de nombreuses autres lampes.

Global

Le BenQ ScreenBar n’est peut-être pas pour tout le monde, mais si vous êtes à la recherche d’une lampe de bureau qui offre un encombrement minimal, une luminosité réglable et une température de couleur, ou qui ne provoque pas d’éblouissement indésirable sur votre écran, c’est une excellente lampe.

Où acheter: Si vous voulez accrocher votre propre BenQ ScreenBar, vous pouvez en acheter un sur Amazon pour 129,99 $. Si vous n’avez pas besoin du bureau Dial, vous pouvez obtenir une barre d’écran pour seulement 99 $.

Évaluation: 4 étoiles sur 5

Avantages

Le cadran de bureau facilite la sélection de la température et de la luminosité des couleurs

Ajustement sûr sans bandes ni crochets endommageants

N’ajoute pas de reflets à l’écranLes inconvénients

La luminosité minimale est encore un peu trop lumineuse