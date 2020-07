Le bouton d’édition sur Twitter est peut-être fermé

Twitter aime regarder le monde brûler. Et cela n’est pas seulement garanti par les commentaires «non filtrés» de ses utilisateurs, mais à partir de son propre profil, la plateforme fait de même. Selon un Twitter controversé publié il y a quelques heures, la société a conditionné l’arrivée du bouton d’édition, à l’utilisation de masques à titre préventif avant COVID-19.

Comme on peut le voir dans un tweet publié sur le compte officiel de @Twitter, la société a évoqué la possibilité, mais a rapidement précisé qu’elle n’était pas réelle. Le message: « Il peut avoir un bouton d’édition lorsque tout le monde porte un masque », visait clairement à encourager les gens à porter des masques.

Twitter et ses conditions …

Le bouton d’édition au sein de la plate-forme a été l’une des options les plus demandées par les utilisateurs qui, au-delà de la possibilité de modifier un message, l’estiment nécessaire pour la correction d’erreurs typographiques ou d’orthographe. Cependant, et compte tenu de son message le plus récent, la société ne semble pas envisager cette option à court terme.

Vous pouvez avoir un bouton d’édition lorsque tout le monde porte un masque – Twitter (@Twitter) 2 juillet 2020

Bien sûr, la publication n’a pas tardé à susciter des réactions en faveur et contre le commentaire de Twitter, qu’au-delà de la publication n’a pas offert plus d’informations.

Avec curiosité, certains considèrent le port d’un masque comme un problème politique et s’opposent à l’intervention de Twitter, affirmant que les masques sont inefficaces ou qu’ils n’ont pas besoin d’en utiliser un parce qu’ils sont en bonne santé, même si le consensus médical a confirmé que l’utilisation d’un couvre-visage en tissu réduit considérablement le risque de transmettre l’infection à une autre personne.

Selon les informations publiées par ., concernant la demande de bouton d’édition, Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a parfois fait des déclarations positives sur la prise en charge d’une fonction d’édition. En 2016, il est venu dire que la fonction était « définitivement nécessaire », mais rien ne s’est passé.

L’année dernière, il a déclaré que Twitter enquêtait sur « exactement cela » quand on lui a présenté l’argument de faute de frappe. Mais plus tôt cette année, il a semblé revenir en arrière sur ce point, en disant « nous ne le ferons probablement jamais ».