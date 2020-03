Le Carphone Warehouse du Royaume-Uni ferme 531 magasins le 3 avril

Carphone Warehouse, la plus grande chaîne indépendante de magasins de téléphonie mobile au Royaume-Uni, ferme tous ses points de vente autonomes, réduisant ainsi le nombre d’options que les consommateurs auront pour acheter un iPhone dans la rue principale.

Les fermetures de Dixons Carphone, la société mère contrôlant les magasins Carphone Warehouse ainsi que la principale chaîne électronique Currys PC World, fermeront 531 magasins autonomes le 3 avril. 305 autres magasins en magasin dans les points de vente Currys PC World continueront à fonctionner comme d’habitude, son segment de vente en ligne n’ayant pas non plus été affecté par le changement.

Les magasins Carphone Warehouse en République d’Irlande et dans d’autres sites internationaux ne sont pas concernés.

Dans le cadre des fermetures, environ 1 800 employés concernés devraient assumer de nouveaux rôles au sein de l’organisation Dixons Carphone. On s’attend à ce que 2 900 autres travailleurs soient licenciés en raison de pertes d’emplois, l’entreprise affirmant qu’elle “ira bien au-delà des obligations légales en matière de soutien financier et autre pour tous les collègues concernés”.

Représentant 8% de l’espace de vente total de Dixons Carphone au Royaume-Uni, les fermetures sont en cours dans le cadre d’une restructuration majeure de son activité mobile. Actuellement, elle prévoit des pertes de 90 millions GBP (108 millions USD), ainsi qu’un coût de restructuration d’environ 220 millions GBP (265 millions USD), dans le but de générer un cash-flow positif d’environ 200 millions GBP (241 millions USD) par an.

Cette décision entraînera la disparition d’une chaîne de rue de longue date, Carphone Warehouse étant le plus grand vendeur indépendant de smartphones du pays par une marge considérable. Malgré cela, les consommateurs auront encore de nombreux choix pour acheter des iPhones à l’avenir, comme dans les centaines de magasins que chacun des principaux opérateurs exploite, ainsi que la pléthore de magasins en ligne.

À titre de comparaison, le Royaume-Uni compte plus de 700 magasins EE, avec plus de 400 magasins Vodafone et O2 et plus de 300 magasins Three. Il existe 38 Apple Store au Royaume-Uni, à l’exception des revendeurs agréés.

Malgré la présence de l’épidémie de coronavirus affectant les entreprises du monde entier, les fermetures de Dixons Carphone ne seraient pas directement causées par le virus, mais pourraient avoir accéléré le timing. Dixons Carphone indique qu’il n’a pas encore vu d’impact matériel, “bien que nous nous préparions à en avoir un”.

Le PDG du groupe, Alex Baldock, est en partie responsable des changements de comportement des consommateurs. “Les clients se dirigent de plus en plus, non seulement vers nos activités en ligne importantes et en croissance, mais vers nos grands magasins, où ils peuvent trouver tous les experts et technologies – mobiles, ordinateurs, téléviseurs, technologies intelligentes, appareils électroménagers, jeux et tout le reste – ils besoin “, a déclaré Baldock. “Mais ils ne peuvent pas trouver tout cela dans les petits magasins uniquement mobiles qui sont un vingtième de la taille; ils les visitent moins et ces magasins perdent plus d’argent en conséquence.”