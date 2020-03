Le casque AR d’Apple peut se recharger sans fil et utiliser la position de la position ultrasonique

Le casque AR à longue rumeur d’Apple peut inclure des points de charge sans fil dans le bandeau, localiser sa position dans un espace avec imagerie ultrasonique et inclure une structure de support réglable pour l’adapter à tous les utilisateurs, quelle que soit la taille de leurs caractéristiques faciales par rapport à les autres gens.

Les lunettes Magic Leap One Lightwear AR, un exemple de casque AR

Un casque de réalité augmentée ou de réalité virtuelle est en développement depuis un certain temps chez Apple, du moins selon les rumeurs, les spéculations et les dépôts de brevets antérieurs. Dans une nouvelle collection de demandes de brevets publiée jeudi par le U.S.Patent and Trademark Office, Apple semble vouloir poursuivre le dispositif très attendu.

Chargement sans fil

Dans le premier du groupe, le “système d’affichage” sans prétention décrit comment un casque sans fil pourrait recharger ses batteries sans fil. Apple propose de le faire via l’utilisation de bobines de charge sans fil intégrées à l’intérieur du bandeau qui entoure l’arrière de la tête de l’utilisateur pendant que le casque est porté.

Entre les utilisations, la proposition d’Apple suggère que le casque pourrait être placé dans une station d’accueil avec une découpe en forme de casque, ce qui forcerait les bobines du casque à s’aligner avec la contrepartie de la station d’accueil pour le transfert d’énergie. La bande du casque peut comprendre des éléments tels que des aimants pour aider à imposer l’alignement avec les bobines de la station d’accueil.

Un support de charge pour casque VR, montrant où les bobines de charge sans fil apparaissent à la fois dans le bandeau et dans l’étui du support.

Dans une autre version, Apple suggère l’utilisation d’un support dédié, avec le casque suspendu efficacement au support via l’élément de bande, avec le poids plus lourd de la section de visière à la base. La section du support où les contacts du serre-tête contiennent des bobines, qui recharge à nouveau le casque.

Pour un casque autonome ou qui utilise la transmission sans fil avec un appareil hôte, la charge sans fil est logique et élimine la nécessité pour l’utilisateur de brancher un câble pour charger entre les sessions.

Le dossier répertorie les inventeurs comme Fletcher R. Rothkopf, James W VanDyke et Grant H. Mulliken.

Structures de support

Bien que la plupart des casques offrent une certaine possibilité de réglage pour les distances de l’objectif et le bandeau, ils dépendent généralement des utilisateurs ayant des têtes de forme similaire, et cet amorti intégré aidera à atténuer tout problème de confort. Dans la demande d’Apple pour «Appareil électronique avec des structures de support ajustables, Apple reconnaît que les gens ont différentes tailles et formes de visage, et donc une certaine forme de changement doit être faite entre les utilisateurs.

Apple propose une structure de support réglable qui repose contre le front de l’utilisateur, avec des deuxième et troisième sections qui s’appuient contre les joues ou les tempes. Les sections peuvent être configurées pour s’étendre et se rétracter pour correspondre au visage de l’utilisateur, en utilisant une combinaison de montants, de couches télescopiques, de matériaux élastomères et de structures gonflables.

Une illustration exagérée d’éléments réglables dans le cadre d’un casque VR.

Certaines zones peuvent également comporter un câble dans un élément flexible pour faciliter l’ajustement. Par exemple, l’application d’une pression sur une portion de front peut amener le câble à tirer les portions de tempe l’une vers l’autre. Un pivot peut également être utilisé, permettant un décalage de position plus angulaire.

La demande de brevet cite ses inventeurs comme Yoonhoo Jo, Thomas E. Degen, Julian Hoenig, Julian Jaede, Aiden D. Mossop, Atif H. Naqvi, Scott Y. Oshita, Heidi Williamson, Edward E. Wong et Timon A. Wright.

Capteur à ultrasons

L’un des problèmes majeurs de l’utilisation de la réalité virtuelle est que l’utilisateur est conscient de son environnement. Connaître la position des objets dans le monde réel qu’ils ne peuvent pas voir physiquement est tout aussi important que se souvenir des représentations numériques des objets peuvent ne pas exister dans le monde réel.

Les plans d’impulsions ultrasoniques d’Apple reposent sur plusieurs capteurs émettant et recevant autour de la tête de l’utilisateur.

Certains systèmes ont la capacité de montrer à l’utilisateur une superposition de la zone environnante, ou peuvent détecter des éléments à proximité, ce qui serait utile pour les systèmes basés sur AR qui doivent inclure la reconnaissance d’objets. Cependant, les systèmes basés sur une caméra ne sont pas toujours suffisamment précis, par exemple en ne pouvant pas enregistrer correctement des éléments éloignés ou en ne détectant pas correctement la présence d’un miroir.

Dans la demande de brevet “Ultrasonic Sensor”, Apple propose qu’un capteur puisse transmettre des impulsions ultrasonores dans l’environnement pour gérer les fonctions de détection d’objets. En utilisant plusieurs capteurs pour gérer différents champs de vision, le système a le potentiel de créer une image détaillée de la zone environnante.

Le système enverrait une première impulsion dans un mode de champ large pour détecter initialement les objets qui sont à portée. Les résultats sont ensuite utilisés pour déterminer comment les impulsions secondaires pourraient être configurées pour imager avec précision les objets inconnus détectés, puis transmettre le second.

En théorie, le système présente un certain nombre d’avantages, notamment une plage étendue limitée par le volume d’impulsions plutôt que par le nombre de pixels, et la manipulation correcte d’un miroir comme un objet solide plat. Il serait possible d’utiliser le système à ultrasons en tandem avec des versions basées sur une caméra, comme dans des applications où l’utilisateur doit pouvoir voir la vue du monde réel.

Le dossier répertorie ses inventeurs comme Nicholas C. Soldner, Arthur Y. Zhang et Tushar Gupta.

Verres

Un élément clé d’un casque VR ou AR est les lentilles, qui sont utilisées pour permettre aux yeux de l’utilisateur de se concentrer sur des écrans placés extrêmement près du visage. En rendant les écrans plus éloignés, les lentilles aident également à donner une impression de profondeur aux images virtuelles, les yeux voyant quelque chose de très loin qui est réellement à proximité, vendant l’illusion au cerveau.

Dans ce cadre, la construction des casques VR utilise généralement des lentilles positionnées entre l’œil et l’écran, avec une certaine possibilité de réglage pour rendre l’utilisateur confortable et rendre l’image aussi claire que possible. Cependant, il est parfois difficile de produire un casque et d’aligner précisément les objectifs avec les écrans intégrés.

Un exemple d’un réseau de lentilles directement attaché à l’écran du casque.

Dans la proposition d’Apple pour un “appareil électronique avec un écran attaché à un élément d’objectif”, Apple suggère que le casque puisse être construit avec des éléments d’objectif directement sur l’écran à l’aide d’un adhésif transparent ou d’un élément d’objectif en gel qui contacte l’écran. Un attachement direct “supprime tout espace d’air à l’avant de l’écran, ce qui peut empêcher la poussière ou d’autres contaminants d’obscurcir l’écran”, indique le dossier.

Un élément de lentille séparé peut également être fixé aux parties gauche et droite de l’écran pour fixer la distance interpupillaire, tout en améliorant également l’alignement. En déplaçant l’ensemble de l’objectif principal sur l’écran, Apple suggère que cela peut également aider à réduire la complexité du casque lui-même, et à son tour réduire les coûts de fabrication.

Selon le dossier, il existe quatre inventeurs: Anthony S. Montevirgen, Ivan S. Maric, Jan K. Quijalvo et John N. Border.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un dépôt indique des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement d’Apple, cela ne garantit pas qu’un futur produit ou service utilisera les concepts décrits.

Une longue route AR / VR

On pense qu’Apple travaille sur les lunettes AR depuis quelques années, les travaux de la société sur ARKit et d’autres technologies de détection 3D étant considérés comme de petits pas vers l’introduction d’un tel appareil à l’avenir.

Quant au moment où le matériel pourrait être lancé, les analystes ont des opinions partagées sur la durée de l’attente pour les consommateurs, allant de 2020 à 2022 ou 2023.

Malgré cela, la pléthore de dépôts de brevets concernant les casques AR et VR indique qu’il est toujours activement en cours de développement par ses équipes de produits.

Des exemples récents de ces dépôts incluent un casque AR qui pourrait déverrouiller automatiquement les appareils à proximité pour un utilisateur, effectuer une détection tactile basée sur la profondeur pour des interactions plus réalistes avec des objets réels et virtuels, une orientation et une détection de mouvement sans l’aide de marqueurs externes et la dissimulation de caméras et autres capteurs utilisant des couches optiques réglables.