Le casque AR et VR d’Apple peut ne pas nécessiter d’entrée externe pour l’orientation et la détection de mouvement

Une nouvelle étude d’Apple décrit comment les casques de réalité augmentée peuvent ne pas avoir besoin de marqueurs externes pour savoir quand un utilisateur se déplace, et peuvent également détecter quand l’utilisateur le met.

Les lunettes Magic Leap One Lightwear AR, un exemple de casque

Apple continue d’enquêter sur les casques d’écoute comme ses «lunettes AR», dans le cadre de son exploration des systèmes de réalité augmentée et virtuelle. À l’avenir, un tel casque peut utiliser des capteurs qui peuvent détecter une rotation angulaire, comme celle qui se produit lorsque le dispositif est placé sur la tête d’un utilisateur ou retiré.

“[It] peut être bénéfique pour le casque VR de pouvoir détecter quand un appareil porté sur la tête (par exemple, un casque, des lunettes, des écouteurs, etc.) est retiré de la tête de l’utilisateur, est placé sur la tête de l’utilisateur, ou les deux, ” dit Apple dans le brevet américain n ° 10 557 724, “Détection d’angle d’un système rotatif utilisant un seul aimant et plusieurs capteurs à effet Hall”.

Au cœur du brevet et de la réalité augmentée dans son ensemble se trouve un système de détection angulaire, qui détecte le mouvement mais le fait à l’aide de capteurs fixes et mobiles. Le travail d’Apple évite la plupart des capteurs stationnaires et déplace la détection de mouvement vers le casque, pour la plupart.

“Le système de détection angulaire peut comprendre un aimant et une pluralité de capteurs, dont l’un peut être situé sur un composant rotatif et l’autre peut être situé sur un composant fixe”, explique le brevet. “L’aimant peut générer une pluralité de lignes de flux magnétique. La pluralité de capteurs peut être située et séparée dans l’espace le long du chemin de mouvement de l’aimant pour détecter les lignes de flux magnétique.”

“La force des lignes de flux magnétique détectées par un capteur donné peut être utilisée pour déterminer l’emplacement de l’aimant le long de sa trajectoire”, poursuit-il. “sur la force des lignes de flux magnétique, l’emplacement de l’aimant, ou les deux, le système peut déterminer l’angle de rotation de l’appareil.”

La plupart des unités principales AR ou VR ne peuvent pas savoir quand un utilisateur les porte et affichent en fonction de l’endroit où elles peuvent identifier les points de repère externes. Certains utilisent des émetteurs ou des réflecteurs externes, et d’autres utilisent un instantané de la salle de l’utilisateur pour détecter où l’utilisateur regarde. L’invention d’Apple supprimerait le besoin de l’un et de l’autre et détecterait un angle de vision uniquement basé sur le mouvement de l’utilisateur.

«Lorsque l’utilisateur déplace sa tête pour regarder autour de lui, un écran inclus dans le casque peut se mettre à jour pour refléter le mouvement de la tête de l’utilisateur», poursuit le brevet. “Le casque VR peut être porté sur la tête de l’utilisateur pendant que l’utilisateur interagit avec le système VR et peut être retiré de la tête de l’utilisateur à d’autres moments.”

L’assemblage qu’Apple pense peut être utilisé pour réduire le besoin de capteurs externes sur un casque de réalité augmentée ou de réalité virtuelle

Le brevet décrit en outre comment un tel système pourrait être utilisé pour économiser l’énergie, ou être utilisé pour un périphérique audio haut de gamme.

“Le système de détection angulaire peut être configuré pour détecter lorsque le casque est retiré de la tête de l’utilisateur, est placé sur la tête de l’utilisateur, ou les deux. Autrement dit, le système de détection angulaire 120 peut être configuré pour détecter différents états du casque “, explique-t-il.

“[The headset] peut être configuré pour générer un ou plusieurs signaux indicatifs de son état “, poursuit-il.” Le contrôleur peut recevoir le ou les signaux et peut effectuer une ou plusieurs actions en réponse aux signaux. Les actions exemplaires peuvent inclure, sans s’y limiter, activer ou désactiver un ou plusieurs composants. “

Les mêmes signaux pourraient même être utilisés pour aider à déterminer la taille de la tête de l’utilisateur afin de garantir un meilleur ajustement.

Cette invention est attribuée à trois employés d’Apple, Rajesh Anantharaman, Daniel Ray Bloom et Manoj K. Bhattacharyya. Ce dernier détient plus de 50 brevets, y compris des brevets apparentés tels que “Dispositif électronique ayant une boussole électronique avec bobine de démagnétisation et culasses de concentration de flux annulaire”, brevet américain n ° 9 752 877.

D’autres demandes de brevet apparentées incluent une méthode de dissimulation de caméras derrière des couches à commande électronique sur un casque.