Le chargeur multi Satechi 108W Pro USB-C PD offre une tonne de puissance

Le nouveau multi-chargeur 108 W Pro USB-C PD de Satechi a suffisamment de puissance pour charger votre MacBook Pro, iPad Pro, iPhone et Apple Watch à presque pleine vitesse.

Satechi 108W Pro USB-C PD peut charger quatre appareils à la fois à des vitesses rapides

Ce nouveau chargeur n’a été dévoilé que lorsque Satechi a pris la relève lors du Consumer Electronics Show annuel en janvier. Contrairement à de nombreux équipements CES, les utilisateurs n’ont pas à attendre pour mettre la main dessus. Il est maintenant disponible, et nous l’avons pris pour un tour en chargeant notre masse toujours croissante d’accessoires énergivores.

Charge portable

Le chargeur multi-appareil Satechi 108W Pro USB-C PD au titre long est un appareil simple. Il s’agit d’un chargeur multi-appareils assez standard. Nous voyons des itérations sur cette même conception de presque toutes les principales sociétés de chargeur et de câble telles que Anker, RAVPower, Aukey et Hyper.

Satechi 108W Pro USB-C PD en main

Satechi se distingue généralement en étant l’un des premiers à commercialiser de nouvelles fonctionnalités telles que des ports USB-C supplémentaires ou des sorties plus élevées. Ici, nous n’avons toujours que deux ports USB-C, ce qui est devenu la norme au cours de la dernière année, mais cela a augmenté la puissance à un total combiné de 108W.

L’alimentation est répartie entre quatre ports au total: deux ports USB-C PD et deux ports USB-A. Le port USB-C PD le plus haut est capable de 90W de puissance, suivi d’un deuxième port USB-C PD qui peut fournir 18W de puissance. Ensuite, il y a deux ports USB-A 2,4 A pour les appareils plus lents.

Satechi 108W Pro USB-C PD possède deux ports USB-C et deux ports USB-A

Ce port de 90 W est suffisant pour charger facilement n’importe quel Mac portable orné d’USB-C. Le seul Mac qu’il ne peut pas charger à pleine vitesse est le dernier MacBook Pro 16 pouces capable d’accepter 96 W de puissance. C’est un petit écart et nous allons facilement faire le compromis.

Pour le deuxième port USB-C, les utilisateurs peuvent avoir à faire un choix. La sortie de 18 W peut être utilisée pour charger rapidement un iPhone à l’aide d’un câble USB-C vers Lightning ou elle peut être utilisée pour recharger un iPad Pro. Nous préférerions un autre port USB-C afin de ne pas avoir à choisir entre ceux-ci, car l’autre option utilise l’USB-A, qui est certes plus courant à l’heure actuelle.

Quatre semblent être la bonne quantité de ports pour le chargeur moyen: un Mac, un iPhone, un iPad et une Apple Watch peuvent tous être alimentés simultanément à des vitesses très élevées. Si vous utilisez les quatre, les ports USB-C ralentissent un peu, mais c’est plus que suffisant pour le chargement de bureau ou de nuit.

Pour voyager, il est légèrement encombrant, étant de grande taille. C’est plus un problème avec un petit sac qu’avec un sac à dos pour ordinateur portable, bien sûr.

Satechi 108W Pro USB-C PD (gauche) par rapport au chargeur USB-C 87 W d’Apple (droite)

Si vous le comparez au chargeur USB-C 87 W d’Apple, il a à peu près la même largeur, la même hauteur, juste beaucoup plus profond. Cela est compréhensible car il a plus de puissance et plus de ports. Si vous voyagez, certains peuvent éviter le volume supplémentaire, mais en même temps, cela réduit le nombre total de chargeurs nécessaires.

Devriez-vous acheter le chargeur Satechi 108W Pro USB-C PD?

Nous avons toujours été fans des chargeurs multi-appareils de Satechi. Ils contiennent souvent de nouvelles fonctionnalités, plus de ports et une puissance substantielle par rapport à d’autres chargeurs similaires.

La boîte du chargeur Satechi 108W Pro USB-C PD

Ce dernier modèle s’appuie toujours sur cela. C’est un excellent chargeur, plein de puissance, et le fait avec un beau design.

Nous n’avons que des problèmes mineurs avec le chargeur, comme le manque de gestion des câbles pour son cordon d’alimentation. Nous préférerions également que les ports soient tournés de 90 degrés, comme le Zendure SuperPort, encore plus puissant. Lorsque vous êtes sur votre bureau, avoir les ports USB plats a plus de sens et est plus facile à connecter. Zendure produit également 137 W au total, y compris un port USB-C de 100 W. Entre ces deux, nous préférons le Zendure SuperPort

Ce ne sont toutefois que des scrupules mineurs et 108 W suffisent pour la plupart des utilisateurs.

Avantages

Incroyable 108 W de puissance totale

Deux ports PD USB-C

Design compact

Quatre sorties totales

Les inconvénients

Pas de gestion des câbles

Seulement deux ports USB-C

Pas le chargeur USB-C le plus rapide que nous ayons vu

Évaluation: 4 sur 5

Où acheter

Prenez le vôtre chez Satechi pour 79,99 $.