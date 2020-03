Le chauffage, la sonnette et la prise intelligente compatibles HomeKit seront bientôt disponibles

Apple a mis à jour cette semaine sa liste d’appareils HomeKit pris en charge pour refléter l’ajout de trois produits à venir, dont une sonnette intelligente, une prise intelligente et un radiateur intelligent.

Sonnette vidéo B3 de Yobi.

Repéré par iMore, Apple a ajouté trois éléments à sa page Web Accessoires HomeKit dans une sonnette de Yobi, une prise de courant intelligente de Meross et un radiateur de RioHeating.

La sonnette vidéo B3 de Yobi présente la liste habituelle de fonctionnalités, y compris la vidéo 1080p à 180 degrés avec compensation de contre-jour, la vision nocturne infrarouge, l’audio bidirectionnel et un châssis résistant aux intempéries. Les capteurs pyroélectriques PIR qui suivent le mouvement humain en mesurant la chaleur corporelle, réduisant les fausses alertes des voitures qui passent et d’autres objets en mouvement, sont uniques au modèle.

Le B3 se vend 199 $ et peut être précommandé sur le site Web de Yobi.

Nouvelle prise HomeKit de Meross.

La fiche MSS110HK Smart Plug Mini de Meross est une fiche à prise unique de conception similaire aux appareils commercialisés par d’autres fabricants. Vendus en pack de deux, les fiches peuvent être empilées pour accueillir une prise murale typique.

Les utilisateurs peuvent contrôler à distance les appareils électroniques branchés, soit via l’application Meross, soit via Siri. Un bouton sur le côté droit de l’unité agit comme un interrupteur marche / arrêt manuel. La planification basée sur l’application et les fonctionnalités de minuterie sont incluses, tout comme la prise en charge d’Amazon Alexa et de Google Assistant.

Le MSS110HK est actuellement répertorié sur Amazon mais n’est pas disponible à l’achat.

Chauffage intelligent ARC de RioHeating.

Enfin, le radiateur ARC de RioHeating arbore un boîtier en verre, un module WiFi intégré, une commande multi-unités et un écran LCD. En plus des paramètres de température, l’écran affiche des codes QR pour l’appairage avec HomeKit, Alexa et Assistant.

L’ARC devrait toucher les magasins en avril, mais les prix sont à ce stade inconnus.