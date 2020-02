Le chef du MI5 veut un «accès exceptionnel» aux communications cryptées

L’utilisation accrue du cryptage a fait d’Internet un «Far West, non réglementé, inaccessible aux autorités, selon le chef de l’agence de sécurité britannique MI5 Sir Andrew Parker, avec l’utilisation du cryptage de bout en bout par Apple et d’autres sociétés de technologie. il est presque impossible pour les responsables de l’application des lois de surveiller les conversations en ligne.

Dans la dernière salve du débat en cours sur le cryptage, le chef du MI5 a exhorté les entreprises technologiques à fournir plus d’assistance aux agences et organisations qui travaillent à protéger le public, en accordant l’accès aux communications cryptées. On pense que les plans de Facebook d’utiliser le chiffrement de bout en bout dans tous ses services de médias sociaux étaient une préoccupation particulière pour Parker, en partie en raison de sa portée mondiale.

Les entreprises technologiques devraient “utiliser les brillants technologues que vous avez” pour résoudre le problème, a déclaré Parker selon The Guardian. “Pouvez-vous fournir un cryptage de bout en bout, mais à titre exceptionnel – sur une base exceptionnelle – lorsqu’il existe un mandat légal et des arguments convaincants pour le faire, fournir un accès pour arrêter les formes de préjudice les plus graves?”

Les commentaires de Parker ont été faits dans le cadre d’un documentaire d’ITV sur le M15 lui-même, un document où il a informé les ministres du gouvernement qu’il n’était pas possible pour lui d’arrêter tout complot terroriste, en partie en raison de la capacité limitée de voir les communications en ligne. En cas d’attaque, Parker suggère “la très forte probabilité est que cela soit fait par quelqu’un qui apparaît dans nos dossiers d’une manière ou d’une autre, mais il y en a des milliers et nous ne pouvons pas – ne pouvons pas – surveiller de près ce que toutes ces personnes font. le temps.”

Le documentaire et les commentaires arrivent peu de temps avant que Parker ne mette fin à son mandat statutaire à l’agence nationale de renseignement au printemps.

Ce n’est pas la première fois que les forces de l’ordre britanniques demandent des moyens de surveiller les communications cryptées. Apple, Google, Microsoft et WhatsApp ont cosigné une lettre ouverte en 2019 demandant au gouvernement britannique d’abandonner une initiative de “protocole fantôme” pour permettre aux services de renseignement de lire les messages cryptés, en copiant efficacement et secrètement les messages de chaque utilisateur et en les transmettant à une surveillance agence comme le GCHQ.

Le débat continu sur le chiffrement a amené des représentants du gouvernement et des chefs des forces de l’ordre du monde entier à exiger l’accès aux données chiffrées, généralement par l’inclusion d’une porte dérobée. Les critiques, dont Apple, affirment que l’ajout de portes dérobées affaiblit le cryptage dans son ensemble, car elles peuvent tout aussi bien être exploitées par de mauvais acteurs ainsi que par ceux qui ont des raisons légitimes d’accès.

En tant que fervent partisan du cryptage, Apple a été au centre de quelques batailles majeures dans le débat, impliquant plus récemment l’enquête du FBI sur la fusillade de Pensacola. Alors que le FBI et le procureur général américain William Barr ont demandé à Apple de déverrouiller l’iPhone du tireur, y compris l’accusation de Barr, Apple n’a pas fourni “d’assistance substantielle”, Apple a déjà fourni une mine de données auxquelles il a accès, tout en refusant les demandes d’assistance. en brisant le cryptage.