Le chiffrement de bout en bout d’Apple menacé par le nouveau projet de loi

Le sénateur Lindsey Graham fait pression pour de nouvelles lois qui lutteraient contre la maltraitance des enfants en ligne, mais le font en supprimant tout cryptage de bout en bout et en donnant aux forces de l’ordre un accès ouvert aux données privées.

En 2015, Tim Cook a déclaré au “Wall Street Journal” que le cryptage deviendrait une préoccupation croissante pour les citoyens

La sénatrice républicaine Lindsey Graham est à l’origine d’un projet de loi bipartite appelé “ Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies Act of 2019 ” ou EARN IT. Ses objectifs déclarés sont de “développer les meilleures pratiques recommandées … concernant la prévention de l’exploitation des enfants en ligne”. Cependant, les méthodes proposées par Graham interdiraient effectivement tout chiffrement de bout en bout.

“Le pire scénario absolu pourrait facilement devenir réalité”, a déclaré à Bloomberg le président du think tank TechFreedom Berin Szoka. “Le DOJ pourrait effectivement interdire le chiffrement de bout en bout.”

La loi instituerait une commission nationale sur la prévention de l’exploitation des enfants en ligne “et à d’autres fins”. Le projet de loi du sénateur Graham propose une structure pour la Commission, qui comprendrait 15 personnes, dont le procureur général américain.

La plupart des propositions du sénateur Graham décrivent la création et l’application de limites d’âge pour le matériel en ligne, ainsi qu’un système de classement pour classer les images par gravité.

À aucun moment le projet de loi ne mentionne le cryptage, mais ses exigences ne peuvent pas être respectées si un cryptage de bout en bout est utilisé. Les entreprises ayant des zones de discussion en ligne publiques ou privées, telles que Whatsapp et Facebook, seraient tenues de divulguer les détails de l’utilisateur aux forces de l’ordre.

“[Best practices] doit inclure … la coordination avec les services répressifs et les autres acteurs de l’industrie pour préserver, retirer de la vue et signaler les informations relatives à l’exploitation des enfants ou aux abus sexuels sur les enfants “, indique le projet de loi.

“[Also] la conservation des preuves et des données d’attribution ou d’identification des utilisateurs relatives à l’exploitation des enfants ou aux abus sexuels sur des enfants, y compris une telle rétention par des sous-traitants “, poursuit-il.

Les propositions du sénateur Graham indiquent explicitement que le résultat sera des changements à la Communications Decency Act de 1934, qui permet actuellement aux services en ligne de se protéger des poursuites judiciaires concernant ces documents.

Ni Apple ni aucune entreprise en ligne n’ont encore répondu publiquement aux propositions. Cependant, Apple a été et continue d’être un ardent défenseur de la nécessité d’un chiffrement de bout en bout et des dangers de sa suppression.

Il n’y a actuellement aucune date pour le moment où l’avant-projet de loi avancera vers une législation.

Cependant, cela survient après que des responsables du FBI auraient été préoccupés par les pressions du procureur général américain William Barr pour affaiblir ou supprimer le chiffrement de bout en bout.

Plus récemment, Jane Horvath, directrice principale d’Apple pour la protection de la vie privée dans le monde, a parlé au CES en janvier de la position de l’entreprise sur l’affaiblissement du cryptage pour lutter contre la criminalité.

“Construire des portes dérobées dans le cryptage n’est pas la façon dont nous allons résoudre ces problèmes”, a-t-elle déclaré.