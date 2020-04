Le clavier magique d’Apple pour iPad Pro sera disponible le 30 mai, selon Amazon

Le Magic Keyboard avec Trackpad inédit d’Apple est apparu sur le site Web d’Amazon au Royaume-Uni avec une date d’expédition du 30 mai, mais ce n’est probablement qu’un espace réservé alors que le détaillant constitue son stock.

Une liste de produits pour le prochain Magic Keyboard d’Apple avec Trackpad.

Le nouveau Magic Keyboard avec Trackpad a été annoncé en mars aux côtés de la gamme 2020 iPad Pro et du nouveau support du trackpad dans iPadOS 13.4. À l’époque, Apple avait annoncé que l’accessoire serait lancé en mai.

Bien qu’Apple n’ait pas proposé de calendrier de lancement clair, une liste de produits est apparue sur Amazon suggérant une date de sortie le 30 mai. Une liste identique sur le magasin américain d’Amazon indique seulement que l’article n’a pas encore été publié. Comme sur le site britannique, les clients peuvent toujours précommander l’accessoire.

Bien que le produit soit actuellement disponible en précommande, la date proposée par Amazon est probablement un espace réservé. Les détaillants fixent parfois des dates de sortie arbitraires en attendant le feu vert du fabricant. D’un autre côté, cela marque également la première fois qu’un grand détaillant donne un calendrier concret.

Les nouveaux claviers Magic, conçus exclusivement pour les modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces, disposent pour la première fois d’un trackpad, mais ils arborent également une conception de charnière flottante unique et des touches rétro-éclairées. Ils sont au prix de 299 $ pour le modèle 11 pouces et 349 $ pour le modèle 12,9 pouces et sont compatibles avec les iPad Pros 2018.

Parallèlement au Magic Keyboard produit par Apple, Logitech a également lancé en mars deux nouveaux accessoires de clavier avec des trackpads pour l’iPad 10,2 pouces et l’iPad Air 10,5 pouces. Ces deux produits sont répertoriés comme “à venir” sur le site de Logitech, bien qu’aucun calendrier précis n’ait été donné.

En attendant, les utilisateurs de l’iPad Pro 2020 pourront profiter de la prise en charge complète de la souris et du trackpad tant que leurs appareils utiliseront iPadOS 13.4. Plusieurs applications propriétaires et tierces ont également été mises à jour pour prendre en charge les trackpads et les souris.