Le code iOS 14 laisse entendre que BMW pourrait être le premier à utiliser l’API CarKey d’Apple, selon un rapport

Des extraits de code prétendument découverts dans le système d’exploitation iOS de nouvelle génération d’Apple suggèrent que BMW intégrera l’API “CarKey” du géant de la technologie, un système d’entrée sans clé basé sur NFC qui échange des télécommandes physiques pour un iPhone.

L’initiative de clé numérique de BMW vise à créer une norme mondiale.

Sans entrer dans les détails, . rapporte des “preuves” dans une version préliminaire de l’iOS 14 non encore annoncé que BMW sera le premier constructeur automobile à prendre en charge “CarKey” si et quand l’initiative sera lancée.

Lorsqu’elle a été contactée pour commenter, BMW n’a pas pu confirmer son rôle dans les plans d’Apple. Le constructeur automobile allemand a souligné un communiqué de presse de décembre décrivant son engagement envers une norme mondiale de clé numérique.

“Le BMW Group a donc conduit la création d’une norme mondiale pour l’accès numérique aux véhicules au sein du Car Connectivity Consortium (CCC)”, indique le communiqué. “La plupart des fabricants de smartphones et des constructeurs automobiles les plus connus ont déjà rejoint le consortium. Les spécifications standard dans toutes les industries aideront également à inclure toutes sortes d’appareils intelligents, y compris les téléphones, les montres et autres accessoires portables.”

Apple fait également partie du CCC.

En juin 2018, le groupe a publié des informations sur sa spécification Digital Key Release 1.0, une solution NFC qui permet aux appareils intelligents authentifiés de verrouiller, déverrouiller, démarrer le moteur et partager l’accès à une voiture spécifique. Une révision de la norme, Digital Key Release 2.0, a été annoncée en octobre et ajoute des protocoles de sécurité améliorés en utilisant des puces «inviolables» dédiées dans un dispositif de contrôle.

Le CCC travaille actuellement à la version 3.0 de Digital Key, qui exploitera la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) et Ultra-Wideband (UWB) pour fournir un accès sans clé passif et géolocalisé. Les derniers produits d’Apple, y compris l’iPhone 11, prennent en charge BLE et UWB, ce dernier étant limité au partage de fichiers AirDrop précis.

Apple a récemment découvert qu’il développait sa propre technologie de clé numérique propriétaire dans «CarKey», une API découverte dans une version bêta d’iOS 13.4 en février. On ne sait pas grand-chose sur le système, mais on pense qu’il exploite le matériel NFC sur iPhone, et potentiellement Apple Watch, pour communiquer avec l’ordinateur de bord d’une voiture pour déverrouiller, verrouiller et démarrer un véhicule.

Le géant de la technologie de Cupertino étudie les systèmes de clés numériques depuis un an. En 2018, la société a déposé une demande de brevet décrivant les méthodes par lesquelles un iPhone peut contrôler en toute sécurité les sous-systèmes d’une voiture. Plus récemment, un brevet en novembre dernier a détaillé une solution qui, comme la clé numérique 3.0 de CCC, intègre Bluetooth et UWB pour déterminer l’emplacement relatif d’un appareil avant d’échanger des clés cryptographiques avec un véhicule cible.