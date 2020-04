Le comportement anticoncurrentiel d’Apple s’est «aggravé», a déclaré Tile au panel du Congrès

Tile, un fabricant de matériel et de logiciels de localisation, a déclaré mercredi au Comité judiciaire de la Chambre qu’Apple continue de participer à un comportement anticoncurrentiel malgré sa promesse de ne pas le faire dans le cadre d’une résolution adoptée plus tôt cette année.

En janvier, Tile et trois autres sociétés ont rencontré le comité antitrust du Comité judiciaire de la Chambre des représentants pour dissiper les inquiétudes relatives aux géants de la technologie Apple, Amazon, Facebook et Google.

Au cours de la table ronde, la vice-présidente et avocate générale de Tile, Kirsten Daru, a déclaré que la société entretenait une relation amicale avec Apple jusqu’en 2019. Après des années de collaboration, la relation a commencé à se dégrader lorsque des rapports ont indiqué qu’Apple préparait un dispositif de suivi qui concurrencerait directement les offres de Tile.

“Malheureusement, depuis cette audition, les comportements anticoncurrentiels d’Apple se sont aggravés, pas améliorés”, a déclaré Tile dans un communiqué publié mercredi par la commission, rapporte ..

En juin 2019, Apple a cessé de vendre des produits Tile dans ses points de vente. La société a par la suite braconné un ingénieur du carrelage, mais il n’est pas clair si la personne a été amenée à développer un produit concurrent. Plus récemment, Apple a verrouillé l’accès tiers aux radios U1 UWB de l’iPhone 11, technologie censée jouer un rôle intégral dans le système de suivi des rumeurs d’Apple.

La décision d’Apple de verrouiller les processus d’arrière-plan dans iOS 13, en particulier les services de géolocalisation sur lesquels l’application iOS de Tile s’appuie pour fonctionner, est peut-être la plus menaçante pour les activités de Tile. Avec iOS 13, Apple a remplacé l’option «Toujours autoriser» les services de localisation par «Autoriser une fois», invitant les utilisateurs à obtenir une autorisation chaque fois qu’une application demande des informations sur l’emplacement de l’appareil.

Pour des produits comme Tile, qui testent régulièrement le matériel de positionnement intégré de l’iPhone, le traitement en arrière-plan est essentiel pour offrir une expérience utilisateur transparente. Sans accès constant, certaines fonctionnalités de Tile comme les alertes intelligentes sont rendues inutiles.

À la suite du témoignage de Tile en janvier, Apple a publié une déclaration suggérant que certains développeurs de confiance seraient en mesure de réintégrer l’option “Toujours autoriser” à une date ultérieure.

“Nous travaillons actuellement avec des développeurs intéressés à activer la fonctionnalité Always Allow ‘pour activer cette fonctionnalité au moment de la configuration dans une future mise à jour logicielle”, a déclaré Apple.

Cette capacité n’était pas présente dans la dernière mise à jour iOS 13.4 publiée la semaine dernière. Tile note que les propres applications d’Apple, y compris Find My, permettent le suivi de la localisation en arrière-plan sans autorisation de l’utilisateur.

“Malgré les multiples promesses d’Apple de rétablir l’option Toujours autoriser les autorisations d’arrière-plan pour les services de géolocalisation des applications tierces, Apple ne l’a pas encore fait”, a déclaré Tile mercredi.

L’enquête du comité judiciaire de la Chambre fait partie d’une poignée de sondages gouvernementaux sur les entreprises technologiques et leurs opérations commerciales. Le ministère américain de la Justice, la Federal Trade Commission et les procureurs généraux des États étudient les allégations de monopolisation, de fixation des prix, de pratiques anticoncurrentielles et plus encore.