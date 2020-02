Le concurrent AirPods de Samsung est le Galaxy Buds + compatible avec iOS à 149 $

Samsung a annoncé une mise à jour de son concurrent AirPods compatible iOS lors de l’événement Samsung Unpacked de mardi, et l’appelle le Galaxy Buds +.

Le nouveau Galaxy Buds + de Samsung

La nouvelle mise à jour comprend de nouvelles couleurs, une meilleure autonomie de la batterie et un son amélioré. Une application iOS supplémentaire pour contrôler les écouteurs a également été annoncée, qui comprendra des fonctionnalités telles qu’un égaliseur pour les écouteurs, quelque chose qui était exclusif aux téléphones Android de dernière génération.

Le design semble identique à la version précédente, les couleurs bleu et rouge remplaçant le jaune et l’argent. Les embouts interchangeables font un retour bienvenu, car les AirPod à ce prix sont toujours à taille unique.

Un système à deux haut-parleurs avec woofer et tweeter améliorera la qualité audio globale, et comme ils sont dans les écouteurs, il devrait y avoir une isolation audio suffisante lors de l’écoute.

Galaxy Buds vs Apple AirPodsGalaxy BudsGalaxy Buds + AirPodsAirPods ProPrIce 129 $ 149 $ 159 $ 249 $ Autonomie de la batterie 6 heures11 heures5 heures4,5 heures (ANC activé) dynamique dynamiqueConducteur uniqueConducteur uniqueConnectivitéBluetooth 5 single deviceBluetooth 5 multi-deviceH1 (synchronisation iCloud,

Partage audio)

Bluetooth 5H1 (synchronisation iCloud,

Partage audio)

Bluetooth 5Microphones1 extérieur / 1 intérieur2 extérieur / 1 intérieur2 extérieur faisceauforming2 extérieur faisceauforming

1 isolation du bruit interne Oui Oui Non Non Oui Sensibilisation à l’ambiance Oui Oui Non Non (mode transparence) Sur le contrôle de l’écouteur Lecture, pause, saut, volume Volume Lecture, pause, saut, volume, spotify Lecture, pause, saut ou siri

(Préréglage double-clic) Lecture, pause. Skip, siri

(Contrôle multi-gestes) Résistance à l’eau IPX2IPX2 Non classé IPX4 Couleur Noir, blanc, jaune, argent Noir, blanc, bleu, rouge Blanc Blanc

Pour les utilisateurs d’iOS, la décision est compliquée par les AirPods et les avantages de l’écosystème qu’ils apportent. D’après l’avis d’AppleInsider, nous avons mieux apprécié la qualité audio et l’expérience de charge sur les Galaxy Buds. Mais maintenant que les AirPod ont leur propre étui de chargement sans fil, c’est plus difficile à comparer.

Si vous ne vous souciez pas du couplage synchronisé iCloud ou du partage audio propriétaire d’Apple, le Galaxy Buds + semble être une bonne alternative. Bien que si vous voulez un véritable ANC dans un écouteur, vous devrez choisir l’AirPods Pro beaucoup plus cher.

Le Samsung Galaxy Buds + sera lancé le 6 mars pour 149 $.