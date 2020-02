Le coronavirus atteindra les espoirs d’Android pour la 5G, les écrans pliants les plus durs

Alors qu’Apple traite de l’interruption de l’épidémie de COVID-19 en Chine, ses concurrents Android sont confrontés aux mêmes problèmes. Sauf qu’ils font beaucoup moins d’argent et opèrent sur des marges beaucoup plus minces sur des volumes d’expédition fragiles. Ils espéraient également une longueur d’avance sur Apple grâce à la prise en charge précoce de la 5G et des nouveaux facteurs de forme des écrans pliants, tous deux compliqués par des interruptions de production liées aux fermetures d’usines et à une promotion retardée en raison d’annulations d’événements dans l’industrie.

Samsung et d’autres fabricants d’Android dépendent toujours des salons pour promouvoir leurs nouveaux modèles

MWC, 5G et pliables

Le Mobile World Congress de cette année à Barcelone vient d’être annulé en raison de préoccupations liées au coronavirus. L’événement, qui attire 100 000 participants du monde entier, est le plus grand et le plus important groupe d’entreprises du secteur mobile, allant des fabricants de combinés aux fabricants de puces et aux fournisseurs d’équipements de réseau. Apple n’a notamment jamais compté sur MWC pour susciter l’intérêt pour ses produits.

Le MWC a toujours été un moyen pour les fabricants Android de lancer de nouveaux modèles et pour les représentants mondiaux de se rencontrer pour discuter du déploiement de nouvelles technologies, cette année dominée par les discussions entourant les déploiements 5G. L’annulation de MWC n’arrêtera pas le travail sur les déploiements 5G. Pourtant, il est malheureux de voir le temps pour une industrie qui a du mal à trouver un consensus entre des acteurs déjà en difficulté en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine, en particulier en ce qui concerne le déploiement de l’équipement de réseau Huawei.

Pendant ce temps, Samsung, Huawei et la marque Motorola de Lenovo ont tous cherché à promouvoir de nouveaux téléphones Android avec écrans pliants ainsi que 5G. Les deux technologies impliquent des obstacles à la production qui ne seront plus élevés qu’avec les interruptions de la chaîne d’approvisionnement posées par le confinement et la correction des coronavirus.

Samsung n’a pas réussi à lancer Galaxy Fold dans des conditions idéales. Maintenant, tout sera plus difficile.

Canalys vient de prédire que le coronavirus pourrait diviser par deux les ventes de smartphones au premier trimestre en Chine, en partie en raison d’interruptions de production, mais également en raison de lancements de produits annulés ou retardés.

“Les lancements de produits prévus par les fournisseurs seront annulés ou retardés, étant donné que les grands événements publics ne sont pas autorisés en Chine”, a déclaré Canalys plus tôt cette semaine. “Il faudra du temps aux fournisseurs pour modifier leurs feuilles de route de lancement de produits en Chine, ce qui devrait freiner les livraisons de 5G.”

Apple a déjà atteint un sommet

Contrairement à Samsung et à d’autres grands fabricants d’Android qui capitalisent sur le MWC et d’autres événements organisés au début de l’année pour présenter de nouveaux modèles de téléphones, Apple lance ses nouveaux iPhones en septembre, juste avant le début des fêtes. Apple a déjà expédié son plus grand trimestre d’iPhones et vient également de répondre à la plus forte augmentation des ventes de smartphones en Chine lors des festivités du nouvel an lunaire de janvier.

Historiquement, le trimestre de mars a été le plus lent d’Apple; c’est le quartier calme où les journaux publient leurs histoires alarmistes sensationnalisant l’idée qu’Apple “coupe la production” parmi ses partenaires alors que la demande de pointe diminue. Ce n’est pas le cas avec les fabricants Android. Ils lancent généralement leurs nouveaux modèles phares au cours du premier trimestre civil car ils sont le moins directement mis en concurrence par Apple.

Lancement record d’Apple pour l’iPhone 11 et pic des ventes avant que COVID-19 ne puisse les perturber

De plus, les producteurs d’Android ont historiquement vendu des volumes relativement constants de combinés au cours de chaque trimestre. Le pic des ventes saisonnières d’Apple, axé de manière spectaculaire sur les vacances, est une anomalie dans l’industrie des smartphones. Samsung, par exemple, n’a connu aucune bosse pendant les vacances. Il a vu ses revenus mobiles du trimestre de décembre 2019 baisser de 15% par rapport au trimestre de septembre. D’autres fabricants de téléphones et de PC maintiennent de manière similaire des cycles de vente beaucoup moins cycliques qu’Apple, les ventes étant entraînées tout au long de l’année par une baisse constante des prix et des introductions de nouveaux modèles.

Le président-directeur général de Xiaomi, Lei Jun, a annoncé plus tôt dans la journée, comme indiqué dans un rapport de ., que les ventes de smartphones du trimestre en cours “auront un impact” et ont prédit qu’elles ne rebondiraient qu’au cours des deux prochains trimestres. Le service de nouvelles a ajouté: “Xiaomi et ses concurrents nationaux, qui incluent Huawei Technologies Co, Oppo et Vivo, espéraient augmenter leurs ventes en 2020 avec la sortie de plus de téléphones compatibles 5G compatibles avec l’infrastructure de télécommunications récemment mise à niveau du pays.”

Le remplacement à faible coût d’Apple pour l’iPhone SE semble susceptible d’être mis en vente ce trimestre, mais Apple n’est pas tributaire des salons commerciaux ou des événements spéciaux pour annoncer ses produits mineurs. Historiquement, le modèle budgétaire a été annoncé dans un communiqué de presse et vendu en volumes relativement mineurs.

Les concurrents d’Apple sur Android résistent beaucoup moins aux interruptions

Faire face aux interruptions des fournitures de composants et des usines d’assemblage fermées pose certainement un défi à Apple. Mais de tous les fabricants de combinés dans le monde, Apple est de loin le mieux placé pour surmonter les interruptions en raison de son poids en tant que fournisseur premium. Apple peut se permettre de payer une prime pour avoir accès aux pièces affectées par des pénuries et organiser la gestion prioritaire de son assemblage et de l’expédition des produits finis.

Apple a une longue histoire d’achat de technologies haut de gamme et de priorités de production. En 2012, Apple a payé une petite prime pour posséder des technologies de pointe de numérisation d’empreintes digitales lorsque les concurrents d’Android considéraient AuthenTec comme un composant inabordable pour leurs combinés à faible marge bon marché. Plus récemment, alors que les fabricants de téléphones Samsung et chinois se retiraient à 300 $ de niveau intermédiaire et à des prix inférieurs pour trouver des ventes en volume, Apple a dépensé une prime pour développer sa gamme de caméras TrueDepth pour lancer Face ID de l’iPhone X. Cela a attiré des centaines de millions de ventes à un nouveau prix de masse atteignant plus de 1 000 $.

Et bien qu’il soit un concurrent de Samsung dans les combinés haut de gamme, Apple a pu verrouiller l’offre d’écrans OLED de haute qualité de Samsung pour une utilisation dans ses propres iPhones, simplement en offrant à Samsung un prix qu’il ne pouvait pas refuser. Inversement, quand Apple a trouvé une fabrique de puces qui pouvait fournir des résultats supérieurs au propre système LSI de Samsung, elle n’a eu aucun problème à payer une prime pour acheter une capacité de production à haut volume dans les installations de puces ultramodernes de TSMC – l’une des plus extrêmement rares et follement usines coûteuses sur terre – pour construire son A8 et ses conceptions personnalisées en silicium qui alimentent ses appareils iOS.

Samsung a fourni les panneaux OLED flexibles haut de gamme utilisés par l’iPhone X, car Apple pouvait se le permettre

Si Samsung pouvait vendre ses téléphones Galaxy S premium dans des volumes similaires à ceux d’Apple, il le ferait dans une seconde chaude. Pourtant, ni Samsung, ni aucun des grands fabricants de combinés de Chine, ni même Google lui-même n’ont réussi à créer une entreprise viable de vente de centaines de millions de téléphones haut de gamme à un public très satisfait. Au lieu de cela, ils sont obligés de se concentrer sur les modèles de niveau inférieur vendus sur les marchés émergents, y compris l’Inde, où la demande limitée de téléphones haut de gamme est à nouveau siphonnée par Apple, tout comme en Chine et dans le reste du monde.

Coronavirus frappe la stratégie 5G d’Android pour écran pliant sur iPhone

Au cours des deux dernières années, les fabricants d’Android se sont concentrés sur deux stratégies qui, espéraient-ils, leur donneraient un avantage sur les iPhones premium d’Apple: la prise en charge des nouveaux réseaux mobiles 5G et l’adoption de panneaux d’affichage flexibles et flexibles prenant en charge une nouvelle variété d’appareils mobiles pliants .

Les deux ont promis de donner aux fabricants Android une entrée sur les marchés premium d’une manière qu’Apple ne pourrait pas résoudre immédiatement. En effet, contrairement à ses concurrents Android, la stratégie d’Apple à haut volume et tout premium consiste à créer seulement quelques nouveaux modèles chaque année et à les vendre chacun à des volumes élevés. Initialement, Apple n’a présenté qu’un seul nouvel iPhone chaque année, en contraste frappant avec les milliers de modèles et sous-modèles vendus par chaque fabricant d’Android. Aujourd’hui, Apple n’a encore que trois nouveaux modèles de téléphones introduits en 2019, différenciés principalement par les fonctionnalités de l’appareil photo et la taille de l’écran.

Cela permet à Apple de profiter d’économies d’échelle massives. Les trois modèles d’iPhone 11 et d’iPhone 11 Pro utilisent bon nombre des mêmes composants, y compris les mêmes processeurs A13 Bionic. C’est extrêmement efficace pour vendre des iPhones en gros volumes à un large public. C’est également le modèle parfait pour déployer rapidement de nouvelles fonctionnalités telles que Apple Pay, Face ID et la photographie de portrait. Cependant, il est plus difficile pour Apple d’adopter les technologies émergentes à un rythme progressif. Il interrompt la stratégie gagnante d’Apple pour introduire un seul nouvel iPhone avec 5G, ou pour introduire un nouveau produit phare pliant de 2 600 $ destiné à une niche premium.

L’adoption par Apple de la 5G ne devrait arriver qu’à la fin de cette année, alors que certains téléphones Android avec 5G sont déjà disponibles depuis plus d’un an. De même, l’accent mis par Apple sur un facteur de forme de base avec l’iPhone rend plus difficile l’expérimentation des conceptions de pliage. Comme le reflètent tous les nouveaux produits réclamant l’attention de Samsung, Huawei, Lenovo et d’autres au cours de l’année dernière, la 5G et les téléphones pliants ont été les deux principales stratégies pour fournir une sorte de défense contre l’expansion future d’Apple sur la domination totale du crème premium du marché.

Le luxe des courses limitées

Le modèle de production de luxe grand public d’Apple a très bien réussi à générer des bénéfices massifs tout en établissant une base solide de clients qu’il peut continuer à desservir avec des applications, des abonnements de musique et de films, Apple Arcade, TV + et du matériel accessoire allant d’Apple Watch à HomePod en passant par AirPods. Cependant, le modèle d’Apple ne fonctionne que lorsqu’il y a une demande suffisante pour soutenir un produit particulier à vendre en quantités pouvant générer un profit.

Apple a abandonné la vente d’iPod HiFi, Xserve et d’ordinateurs portables 17 pouces car le volume n’était pas suffisant pour maintenir leur rentabilité. Les autres produits et services vendus par Apple sont suffisamment stratégiques pour se vendre sans les marges et les volumes typiques de l’entreprise. L’Apple TV était à l’origine décrite comme un “passe-temps” et est depuis devenue une petite entreprise à part entière, mais elle ne se vend toujours pas aux marges et volumes typiques d’Apple. Apple le propose toujours, en raison de son rôle dans le maintien d’autres efforts liés à l’écosystème Apple. L’Apple TV bénéficie également de son utilisation d’anciennes versions des processeurs utilisés dans les iPhones et iPads haut de gamme.

Apple ne peut cependant pas se permettre de construire un grand nombre de ces appareils. La société n’a manifesté aucun intérêt à créer une mini-tour ou même un écran Mac de prix moyen. Il ne vend pas d’imprimantes, d’appareils photo ou d’autres produits uniquement pour remplir une catégorie. En effet, les efforts pour développer et entretenir de tels appareils sont importants et sapent la capacité de l’entreprise à se concentrer sur des produits susceptibles de faire une différence, de manière rentable ou au moins stratégique.

C’est la raison même pour laquelle les entreprises qui vendent pratiquement tout n’en tirent pas beaucoup d’argent. Samsung, en particulier, dispose d’une gamme presque infinie de tablettes et de netbooks et d’autres offres de PC qui n’ont jamais contribué de manière significative à sa rentabilité tout en aspirant les ressources de l’entreprise. Et Samsung ne fait probablement que copier Sony, qui était auparavant célèbre pour avoir fabriqué chaque chose qu’il pourrait, au détriment de sa survie future et de sa pertinence en tant qu’entreprise technologique.

En Chine, Huawei, Xiaomi et d’autres fonctionnent comme s’ils n’avaient pas l’intention de réaliser des bénéfices. C’est donc un choix naturel pour toutes ces entreprises de devenir les premières à proposer des téléphones 5G et pliants, ne serait-ce que pour se faire un nom dans une arène où Apple a toujours volé tous les gros titres pour elle-même.

Le coût élevé des interruptions

Tout impact qu’Apple ressent des interruptions de ses matériaux et de ses lignes d’approvisionnement en composants sera beaucoup plus dommageable pour les entreprises qui ne faisaient déjà pratiquement rien dans des conditions idéales. Même pendant les pics de ventes historiques de smartphones, les opérations mobiles de Samsung ne faisaient que ralentir, dépendant des autres activités de l’entreprise, y compris ses opérations de semi-conducteurs et d’affichage en plein essor. Lorsque les fabricants chinois ont commencé à étendre leurs opérations de manière agressive, c’est Samsung, et non Apple, qui a été le plus touché sur le marché intérieur chinois.

L’année dernière, alors que les États-Unis et la Chine se livraient à un tac au tac, les analystes et les experts ont prédit que la Chine riposterait à l’interdiction de la liste d’entités de l’administration Trump sur Huawei en attaquant Apple. Et un récit médiatique a émergé qu’un nombre important de personnes en Chine boycottaient activement Apple hors du patriotisme. AppleInsider a noté à l’époque pourquoi la Chine n’était clairement pas incitée à attaquer Apple et a expliqué à quel point les allégations de boycott étaient bidon. Depuis, cela s’est avéré exact, et les informations selon lesquelles la Chine aurait attaqué Apple – l’un de ses principaux employés et contribuables – n’étaient tout simplement pas vraies.

Nous avons correctement prédit que la Chine ne saboterait pas sa propre industrie pour contrarier Apple au sujet de la politique américaine

Au lieu de cela, nous avons prédit que la tourmente en Chine affecterait principalement Windows et Android. Depuis lors, les fabricants chinois d’Android ont annoncé leur intention de réduire leur dépendance à l’égard des services Google à l’échelle mondiale dans une alliance pour créer leurs propres applications. Il reste à voir dans quelle mesure cela fonctionnera, mais cela réfute directement l’idée largement répandue que la guerre commerciale nuirait le plus à Apple. Apple a depuis repris sa croissance en Chine.

Même à l’hiver 2018, alors que les ventes d’iPhone d’Apple souffraient le plus de l’incertitude économique en Chine, Samsung souffrait bien pire. Les revenus de l’iPhone d’Apple ont chuté de 19%, mais les bénéfices d’exploitation de l’entreprise n’ont globalement baissé que de 11%, malgré les ventes d’iPhone représentant la majorité des activités d’Apple. Au cours de la même période, les revenus mobiles de Samsung ont baissé de 11% en parallèle, mais ses bénéfices d’exploitation d’Internet et du mobile se sont effondrés de 37%. C’est particulièrement difficile, car alors que les revenus d’Apple sont restés supérieurs à 23 milliards de dollars au cours du trimestre, les bénéfices totaux de Samsung IM n’ont atteint que 1,2 milliard de dollars au cours de la même période, malgré sa grande taille et ses livraisons unitaires de téléphones, tablettes et PC.

Cela indique une fragilité très faible contrairement à Apple. Les concurrents Android de Samsung en Chine gagnent encore moins d’argent sur leurs téléphones, tablettes et ordinateurs, ce qui rend toute interruption malheureuse des affaires une situation beaucoup plus difficile à récupérer. Et cela se produit au moment où la fenêtre d’opportunité pour le lancement précoce des téléphones 5G ou pliables est fermée par des quarantaines.