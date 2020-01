Le coronavirus chinois aura un impact sur les affaires d’Apple

Alors que le nouveau coronavirus 2019 continue de se propager à travers la Chine, Apple verra un certain impact de l’épidémie, mais dans quelle mesure divers aspects de ses activités seront touchés reste à voir.

Un coronavirus, qui peut être identifié par son halo en forme de couronne

La ville de Wuhan, en Chine, a commencé à appliquer des règles strictes visant à minimiser la propagation de la nouvelle maladie, qui a fait 80 morts avant le 27 janvier selon le gouvernement chinois. Les transports en commun ont été fermés, les commerces et les écoles sont fermés, les fêtes ont été annulées et tout voyage à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville a été expressément interdit.

Le fournisseur d’Apple Foxconn a ordonné aux employés qui visitaient Taiwan pour le Nouvel An chinois de prolonger leur séjour et de ne pas retourner dans leur usine de Wuhan en Chine, selon Straitstimes. Une usine, comme celles que Foxconn exploite, pourrait rapidement être envahie par une épidémie, mettant potentiellement les travailleurs en danger inutile et arrêtant efficacement la production.

Emplacements de Foxconn superposés aux infections à coronavirus, plus le rouge est profond, plus il y a d’infections – données d’infection fournies par Wikipedia

En plus de demander à de nombreux employés de rester chez eux, Foxconn a intensifié la surveillance de la santé des employés dans leur usine de Wuhan. Foxconn a fourni aux employés des masques faciaux pour empêcher la propagation du virus. Les employés doivent également faire vérifier leur température quotidiennement, car l’un des premiers symptômes de la maladie est la fièvre.

Mais la surveillance de la fièvre peut ne pas suffire. Les informations actuelles sur le virus suggèrent que la contagion peut se propager pendant des jours avant qu’une fièvre ne se développe.

Comprendre 2019-nCoV

Le Novel Coronavirus 2019, appelé “2019-nCoV” en abrégé, est un type de coronavirus responsable de la détresse respiratoire des personnes infectées. Les symptômes ressemblent généralement à ceux de la grippe, avec de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Les personnes infectées développent généralement une pneumonie.

Les autres maladies causées par les coronavirus comprennent le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Le SRAS, le MERS et maintenant le 2019-nCoV sont des épidémies mondiales.

Comme la plupart des coronavirus, on pense que le virus est passé d’une souche qui infectait uniquement les animaux à une souche capable d’infecter les humains.

Selon le CDC, 2019-nCoV a été détecté pour la première fois le 8 décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine, et s’est étendu à d’autres régions. En Chine, près de 2800 cas confirmés de nCoV 2019 et 80 décès ont été confirmés.

À l’heure actuelle, le nCoV 2019 aurait un taux de mortalité d’environ quatre pour cent au total, nettement moins que le SRAS, qui était de 10 pour cent, et le MERS avec des taux de mortalité aussi élevés que 35 pour cent. Pour le contexte, l’épidémie de grippe 2018-2019 avait un taux de mortalité d’un peu moins de sept pour cent pour les personnes hospitalisées, selon le CDC.

Comme pour la plupart des maladies respiratoires, les enfants les plus à risque sont les enfants de moins de trois ans et les adultes de plus de 65 ans. La plupart des décès dans l’épidémie de 2019-nCoV sont ceux qui avaient déjà des conditions préexistantes qui auraient rendu la lutte contre le virus beaucoup plus difficile, y compris le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques.

Le nCoV 2019 se propage apparemment très rapidement. Entre le 25 et le 26 janvier, plus de 400 nouveaux cas ont été confirmés. Depuis sa découverte le 8 décembre 2019, il y a eu près de 2800 cas confirmés. Les experts ne savent pas comment le virus se propage d’une personne à l’autre, le nCoV 2019 se propagerait comme la plupart des autres maladies respiratoires – par contact avec la salive et le mucus.

Ceux qui ont la maladie sont contagieux pendant quelques jours avant de présenter des symptômes, et ceux qui deviennent infectés peuvent ne présenter de symptômes que 14 jours après l’exposition. Pour compliquer les choses, la sous-notification historique des cas par le gouvernement chinois – à ce stade précoce, de nombreux points de données ne sont pas encore clairs.

Les travailleurs de l’usine Foxconn travaillent souvent en contact très étroit les uns avec les autres

Des centres de population incroyablement denses, comme Wuhan, sont le lieu idéal pour déclencher des flambées. Wuhan compte 11 millions d’habitants dans la ville proprement dite, avec une région métropolitaine de plus de 19 millions d’habitants. Les zones particulièrement densément peuplées, telles que les usines, les écoles et les points chauds du tourisme sont les plus à risque de propager la maladie entre les populations.

Gestion n-COV 2019

Au moment de la publication du rapport, il n’y avait pas de vaccin pour le nCoV 2019, bien que les chercheurs tentent d’en développer un. Ceux qui deviennent infectés sont placés en quarantaine et reçoivent des soins médicaux pour les aider à gérer leurs symptômes.

Ceux qui ne sont pas infectés sont encouragés à éviter tout contact avec toute personne symptomatique. Les organisations de santé, telles que le CDC et l’OMS, ont recommandé à tout le monde de se familiariser avec les pratiques de lavage des mains.

Tim Cook a annoncé qu’Apple fera un don à des groupes sur le terrain pour aider les personnes touchées par le nCoV 2019.

Ce que signifie une épidémie pour Apple

Apple a trois principales entreprises et préoccupations en Chine. Il existe des centres de données iCloud, une grande présence dans le commerce de détail Apple et une base de fabrication plus importante, principalement tirée par Foxconn.

Les emplacements Apple superposés aux infections à coronavirus, plus le rouge est profond, plus il y a d’infections – données d’infection fournies par Wikipedia

ICloud d’Apple

Les centres Apple Cloud ne devraient pas être fortement touchés par le nCoV 2019. Les centres de données, bien que grands, ne sont souvent pas dotés de nombreuses personnes et les personnes y sont principalement utilisées en cas de crise, par opposition au fonctionnement en régime permanent.

De plus, les centres de données nécessitent moins de maintenance que quelque chose comme un magasin et pourraient fonctionner avec moins d’employés si nécessaire, potentiellement pendant de longues périodes.

Vente au détail Apple

Au-delà des problèmes de personnel, les magasins Apple verront probablement une baisse de leurs clients au plus fort de l’épidémie. En conséquence, cela signifie une baisse des ventes dans la région à mesure que la maladie se propage.

Apple n’a pas de magasins à Wuhan. Et, à compter du 27 janvier, il a réduit les heures d’ouverture des magasins à travers la Chine continentale.

Apple a des préoccupations préexistantes qui maintiennent de fortes ventes, en particulier en Chine continentale. L’épidémie de 2019-nCoV pourrait ralentir toute croissance potentielle du marché chinois. Il est également probable que d’autres fournisseurs de smartphones – et l’économie dans son ensemble – verront une diminution mesurable des revenus.

Usines Foxconn et production d’Apple Mac, iPad et iPhone

À l’heure actuelle, fin janvier 2020, il est impossible de savoir combien de temps durera l’épidémie du nouveau coronavirus 2019. L’épidémie de SRAS en 2002 a duré environ six mois – et Apple était alors beaucoup plus petite. Si le Novel Coronavirus 2019 devait durer aussi longtemps, il aurait un impact mesurable sur la production d’appareils Apple modernes.

En règle générale, Apple démarre la production d’appareils environ 60 jours avant un événement Mac ou iPad et trois à quatre mois avant la sortie de septembre de l’iPhone. Avec la plupart de ses principales usines situées en Chine continentale, une épidémie est potentiellement une menace pour presque toutes les versions de produits à venir en 2020.

Si Apple prévoit un événement en mars, la production de nouveaux appareils attendue lors de cet événement devrait commencer immédiatement après le nouvel an chinois. Selon la gravité de l’épidémie, l’annonce de l’automne pourrait être menacée car la production de l’iPhone 12 devrait être en plein essor d’ici juillet.

Avancer

Le SRAS Apple était une fraction de la taille de l’actuel Apple. La production a été plus facilement déplacée et l’impact sur l’entreprise a été négligeable. C’est une question légèrement différente, l’entreprise produisant plus d’un facteur 50 fois plus d’appareils par an maintenant qu’il ne l’était alors.

Le nouveau coronavirus 2019, bien que grave, n’est pas la fin du monde. Bien qu’il soit tard pour communiquer pleinement les données sur l’épidémie de virus Corona, la Chine et le reste du monde disposent désormais de personnes compétentes qui s’occupent des personnes touchées par l’épidémie. Ils travailleront pour minimiser les dommages et les pertes de vie.

Bien que cela présente un problème pour Apple dans les mois à venir, cela ne fera pas couler l’entreprise. Et, tout impact se fera sentir à l’échelle de l’industrie. Il est toujours sage de surveiller les annonces d’événements retardés ou modifiés au cours des prochains mois, car la situation continue d’évoluer.