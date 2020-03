Le coronavirus n’arrêtera pas le super cycle 5G ‘iPhone 12’ ou AAPL, dit Wedbush

Alors que les investisseurs chevauchent les «montagnes russes» qui sont le cours des actions impacté par le coronavirus d’Apple, Daniel Ives de Wedbush voit un cœur de métier solide et des perspectives à long terme exceptionnelles pour Apple et le 5G «iPhone 12».

iPhone 11 et iPhone 11 Pro Max

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Ives continue de voir le coronavirus comme moins un problème permanent pour Apple et l’iPhone, et plus comme un problème de synchronisation. Au lieu que les investisseurs regardent les impacts à court terme, Ives dit que les investisseurs devraient considérer la solidité de l’activité Services d’Apple et ce qu’un «iPhone 12» 5G apportera à la table pour les consommateurs.

“Cela reste un temps important pour les investisseurs d’Apple et il y aura clairement des ralentissements en cours de route alors que Cupertino navigue dans l’épidémie de coronavirus, écrit Ives.” Cependant, nous continuons de nous concentrer sur la base installée dorée, mise à niveau de l’iPhone refoulée. l’activité de la demande et le super cycle 5G à l’horizon en tant que composants de base de notre thèse haussière, ainsi que l’activité de services annuelle de 50 milliards de dollars +.

La demande pour l’iPhone reste forte, un grand nombre de clients d’iPhone attendant une opportunité de mise à niveau. Selon Ives, 350 millions des 925 millions d’installations installées se trouvent dans cette fenêtre et n’ont besoin que d’un catalyseur comme la 5G pour passer à un nouveau téléphone.

Sur ces 350 millions de mises à niveau potentielles, Ives estime qu’Apple expédiera entre 215 millions et 220 millions d’iPhones au cours de l’exercice 2021, qui commence en septembre 2020. À la hausse, il pourrait en expédier jusqu’à 231 millions, ce qui constituerait un nouveau record , pas vu depuis la sortie de l’iPhone 6 qui a engendré le premier “super cycle”.

Coronavirus et Apple en Chine

Ives maintient le “scénario de base” pour la reprise d’Apple en Chine qu’il avait précédemment défini. Ives s’attend toujours à ce que la chaîne d’approvisionnement commence à tirer sur tous les cylindres fin avril ou début mai. En supposant que le calendrier soit respecté, Ives ne voit aucun retard de plus de quelques semaines pour le “iPhone 12” 5G par rapport aux fenêtres de lancement des années précédentes, et une reprise de la demande d’iPhone en Chine au cours des trimestres de juin et septembre avec seulement destruction limitée de la demande.

Une reprise antérieure, comme Foxconn l’avait prédit mardi matin, Ives considère toujours le meilleur scénario. Cela ne signifierait aucun retard pour la période de lancement de “l’iPhone 12” et aucune destruction de la demande à proprement parler en Chine.

Actions Apple d’une valeur de 400 $ par action à long terme

Étant donné le principe de base d’un «super cycle» 5G, Ives maintient un objectif de prix de 400 $ pour Apple.

Pour atteindre la valorisation de 400 $ qu’Ives avait prédit pour la première fois le 14 janvier et établie comme son objectif le 24 janvier, Ives prend un multiple de 9,8x pour les services, ce segment d’activité valant environ 585 milliards de dollars, et donne au reste du matériel Apple un 5,2x multiples, avec une valeur d’environ 1,2 billion de dollars.

Dans le commerce après les heures normales de travail, l’action Apple est évaluée à 300,38 $ à 7 h 00, heure de l’Est, en hausse de 1,57 $ par action après la hausse de plus de 25 $ par lundi. Le volume des transactions a été supérieur à la normale pour le titre, ce qui a conduit à la note de mardi de Wedbush.