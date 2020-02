Le coronavirus pourrait ralentir «AirPods Pro Lite», le lancement de l’iPad Pro 2020

L’épidémie de coronavirus en cours aurait un impact sur la production de deux produits Apple non annoncés, avec la rumeur que les “AirPods Pro Lite” auraient été repoussés plus tard dans l’année, tandis que la montée en puissance de l’assemblage pour le rafraîchissement de l’iPad Pro 2020 se fait plus lentement que prévu.

Alors que la majeure partie de l’attention liée au coronavirus a été concentrée sur les efforts de vente et de fabrication d’Apple, comme pour la gamme iPhone 11 et le collectif “iPhone 12”, l’urgence médicale semble nuire à d’autres produits de la société. Dans le cas de deux produits encore à lancer, le virus peut repousser leurs lancements.

Apparaissant initialement dans une rumeur le 11 février, les “AirPods Pro Lite” seraient une version à faible coût des accessoires audio personnels qui offrent certains des avantages des AirPods Pro équipés de la suppression du bruit, mais à un prix inférieur support. Mis à part le nom, il n’y a pas eu de véritables suggestions quant aux différences entre les modèles standard et “Lite”.

Dans un bref article de DigiTimes lundi, des sources de l’industrie sont citées en spéculant que la production du modèle “ne devrait pas démarrer au deuxième trimestre comme prévu initialement”. Bien que les détails soient légers, il est probable que les problèmes qu’Apple a avec ses fournisseurs essayant de gérer la propagation du coronavirus entravent la production, forçant un changement d’horaire à tous les niveaux alors que l’industrie essaie de faire face à la situation.

Un deuxième article DigiTimes lié à Apple publié lundi a fait référence à une version 2020 de l’iPad Pro qui connaît des problèmes similaires. Prétendant que le lancement de l’actualisation était prévu pour mars, les fournisseurs commençant déjà à produire des composants avant les vacances du Nouvel An lunaire, la production ne progresse pas comme prévu.

La production des fournisseurs “a commencé à croître lentement après la longue pause du Nouvel An lunaire en Chine, les expéditions ne devant culminer qu’après avril”, selon des sources de la publication.

Les rumeurs actuelles concernant la refonte de l’iPad Pro 2020 affirment qu’il héritera du système à triple caméra de la gamme iPhone 11 Pro. Proposés en versions 12,9 pouces et 11 pouces, les modèles auraient également des dimensions physiques et un style similaires aux versions 2018, et seront mis à niveau vers la puce A13X.