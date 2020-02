Le créateur de cas mise sur la conception de l’“ iPhone SE 2 ” alors que les rumeurs de mars montent

Totallee, un fournisseur d’accessoires pour smartphones, est récemment devenu l’un des premiers fabricants de boîtiers à lancer des précommandes pour une coque de protection conçue pour s’adapter au suivi Apple SE pour iPhone non encore annoncé.

Coque mince pour iPhone SE 2 de Totallee.

Bien que la société ne fournisse pas d’informations sur la conception du produit, le “Thin iPhone SE 2 Case” est probablement basé sur des schémas divulgués, des rendus supposés ou des estimations optimistes du successeur très répandu d’Apple SE sur iPhone.

Apple n’a pas encore annoncé un soi-disant “iPhone SE 2”, mais des rapports datant d’octobre suggèrent que la conception de l’appareil empruntera massivement à l’iPhone 8. Il semble que Totallee achète ces rumeurs et fabrique un étui conforme qui sera expédié sur 24 mars.

Les analystes, y compris Ming-Chi Kuo, s’attendent à ce que “l’iPhone SE 2” dispose d’un écran de 4,7 pouces et comprend des composants internes modernes comme un processeur A13 Bionic et une conception d’antenne LCP. Apple devrait conserver l’authentification biométrique Touch ID au lieu de passer à sa gamme de caméras TrueDepth et à Face ID.

Toujours désireux de prendre une longueur d’avance sur la concurrence, les fabricants de boîtiers tiers s’appuient depuis des années sur des informations non officielles pour obtenir des accessoires iPhone sur les étagères des magasins au moment ou avant les lancements de matériel Apple. Des étuis pour presque tous les iPhone, ainsi que les iPad et autres gammes de produits Apple, sont apparus en ligne au cours des mois ou des semaines précédant les débuts officiels.

Parier sur des spécifications non officielles et être le premier sur le marché – avec des jours ou des semaines d’exclusivité – peut être une aubaine pour les entreprises, mais les entreprises courent le risque de perdre de gros investissements si leurs “informations privilégiées” s’avéraient incorrectes.

Selon les rumeurs, Apple lancerait un nouveau modèle d’iPhone abordable en mars. Des rapports récents affirment que la société envisage un prix de départ de 399 $, le même prix attribué à l’iPhone SE d’origine en 2016.