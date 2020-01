Le cuisinier d’Apple discute de l’impact du coronavirus en Chine, a fermé un Apple Store

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a discuté mardi des retombées de l’épidémie de coronavirus en Chine, affirmant que la situation en cours a jusqu’à présent provoqué la fermeture d’au moins un Apple Store et limité les déplacements des employés.

Apple possède de nombreux points de vente au détail et des serveurs cloud en Chine, sans parler de ses partenaires de fabrication.

Cook a parlé à CNBC du problème mardi, affirmant que même si Apple gardait espoir, la société s’attend à des dommages à ses résultats. Pour le prochain trimestre, les prévisions de revenus devraient s’établir à une oscillation relativement large de 63 à 67 milliards de dollars pour tenir compte de l’incertitude entourant l’épidémie.

“Nous avons d’autres plans d’approvisionnement et d’urgence”, a déclaré Cook lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs. “Les usines en dehors de Wuhan sont moins claires. Nous essayons de tenir compte des retards de réouverture des usines dans nos prévisions.”

Le coronavirus est une source de préoccupation et Apple a fourni aux employés de la région de Wuhan des kits de soins. Des kits similaires sont distribués aux employés de toute la Chine. La fabrication et l’approvisionnement d’Apple sont fortement basés en Chine, et on ne sait pas dans quelle mesure le virus aura sur l’entreprise.

L’image ci-dessus, fournie par Wikipedia, montre à quel point l’épidémie est dense par région, et plus le rouge est sombre, pire est l’épidémie. Les autorités sanitaires chinoises ont mis à jour le nombre de morts à 106, et au moins 4500 personnes infectées mardi matin. La section la plus sombre est la pire, à Wuhan.