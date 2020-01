Le cuisinier prévoit de rencontrer le président Trump pendant le petit-déjeuner de Davos

Le PDG d’Apple, Tim Cook, déjeunera demain à Davos avec le président américain Donald Trump, dans le prolongement de la relation de travail rare et inhabituelle entre les deux hommes.

La réunion du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, est un rassemblement annuel des principaux dirigeants mondiaux, y compris des responsables gouvernementaux et des chefs de l’industrie, qui partagent leurs idées et négocient des accords avec d’autres. Pour l’occasion, il est typique que les réunions se déroulent tout au long des repas, les petits-déjeuners organisés étant l’un de ces événements.

Bloomberg rapporte que Cook sera présent à un petit-déjeuner mercredi en même temps que Donald Trump. Une source affirme que Cook et le PDG d’IBM, Ginni Rometty, parleront à Trump d’une campagne pour promouvoir les différentes façons dont les gens peuvent devenir plus éduqués.

La réunion est typique de Cook, qui s’est entretenu régulièrement avec Trump dans le but de maintenir un rapport avec le président, une relation qui a aidé Apple de diverses manières. Principalement, la relation a aidé Cook à éviter l’impact des tarifs à l’importation pendant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, en discutant à plusieurs reprises avec Trump des implications commerciales.

Contrairement à d’autres réunions, il est probable qu’il y aura des tensions, car Trump a rejoint les appels du FBI et du procureur général William Barr pour Apple afin de déverrouiller les iPhones appartenant au suspect dans la fusillade de Pensacola. Bien que certains prétendent qu’Apple n’a pas fait suffisamment pour aider les forces de l’ordre à accéder aux appareils, Apple a hésité à aller plus loin qu’il ne l’a déjà fait en transmettant des données.

Le petit déjeuner n’est pas la seule réunion que Cook a eue avec d’autres personnes présentes à Davos. Mardi, il a rencontré les premiers ministres de la Finlande, de l’Espagne et de la Croatie et a pris le temps de discuter du commerce, de la sécurité de l’iPhone et des règles fiscales avec diverses parties.