Le démontage complet de l’iPhone SE confirme qu’il peut être facilement réparé

L’iPhone SE 2020 est un appareil mobile relativement facile à réparer, a révélé un démontage complet du dernier modèle d’iPhone, avec des remplacements simples des composants de base et une compatibilité croisée avec les versions de l’iPhone 8, faisant du smartphone le rêve d’un atelier de réparation.



Le Taptic Engine peut être facilement retiré et commuté (via iFixit)

Un premier rapport de démontage dimanche a laissé entendre à quel point il était facile de réparer le nouvel iPhone SE, en raison du fait que des composants tels que le moteur Taptic, l’appareil photo, le plateau SIM et l’assemblage d’écran sont échangeables avec les versions utilisées dans l’iPhone 8. Dans un démontage complet, La décision de conception d’Apple d’utiliser des modules existants a conduit à un appareil qui est relativement facile à réparer par des équipements de réparation.

Le démontage iFixit de lundi commence par une radiographie de l’appareil aux côtés de l’iPhone 8, et montre qu’il y a relativement peu de différences immédiates entre les modèles. Mis à part certains changements apportés à l’antenne et le déplacement des puces sur la carte mère, il est difficile de faire la différence par rapport à cette seule image.

Ouvert à l’aide d’une procédure familière de chaleur et de ventouses sur l’écran et le capot arrière, l’inspection réitère les conclusions de dimanche pour certains composants, mais souligne également les similitudes pour d’autres. La batterie de l’iPhone SE, par exemple, utilise un connecteur différent mais a finalement la même capacité que la version iPhone 8 à 6,96 Wh.

Une inspection plus approfondie de l’appareil photo indique que l’iPhone SE est en train de réutiliser la version incluse dans l’iPhone 8, avec des tests ultérieurs révélant que le composant est interchangeable entre les modèles. Il est estimé que la caméra de l’iPhone SE bénéficie des capacités de traitement d’image du système bionique A13 sur puce.



L’iPhone SE 2020, démonté (via iFixit)

D’un côté de la carte mère se trouve le SoC bionique A13 d’Apple reposant sur 3 Go de mémoire Samsung, un modem Intel, des modules amplificateurs de puissance Skyworks et un PAMiD basse bande, un PAMid Avago à bande moyenne / haute et un circuit intégré d’alimentation USB Cypress. L’autre côté a un stockage flash Toshiba, un circuit intégré de gestion de l’alimentation conçu par Apple, un SoC Wi-Fi et Bluetooth USI, un contrôleur tactile Broadcom et d’autres puces audio non identifiées.

Bien que l’écran de l’iPhone SE manque de 3D Touch, l’écran est en grande partie identique à la version iPhone 8, y compris des épaisseurs relativement similaires, bien que le composant le plus récent manque d’une couche de condensateurs et d’une puce de contrôle à l’arrière. Les écrans sont par ailleurs entièrement interchangeables, mais l’ajout de l’écran de l’iPhone 8 à un iPhone SE n’activera pas 3D Touch.

En résumant l’expérience de démontage, iFixit est “plutôt ravi qu’Apple Frankensteined ce téléphone avec des pièces de modèles précédents”, dans la croyance que les pièces de rechange devraient être plus faciles à affiner. La réutilisation des chaînes de fabrication existantes produira également «moins de déchets dans l’ensemble», ce qui contribuera à l’environnement.

L’iPhone SE pour 2020 s’est vu attribuer un score de “réparabilité” de 6 sur 10, avec l’utilisation de composants interchangeables et remplaçables indépendamment, ainsi que des réparations simples pour l’écran et la batterie, ce qui joue en sa faveur. Alors que des points ont été amarrés pour les joints IP67 compliquant le processus de réparation et l’utilisation par Apple de quatre pilotes de périphériques différents, le dos fragile de l’appareil est le plus gros problème, jugé “peu pratique à remplacer”.