Le démontage préliminaire de l’iPad Pro révèle une batterie plus petite, le scanner LiDAR

Un démontage de l’iPad Pro 2020 d’Apple publié sur YouTube mercredi offre un premier aperçu, bien que superficiel, de la conception interne de la nouvelle tablette et du chargement des composants, qui est presque identique au modèle de 2018.

Le démontage de l’iPad Pro 2020 révèle la matrice de scanners LiDAR d’Apple. | Source: EverythingApplePro

Dirigé par la chaîne YouTube EverythingApplePro, le démontage révèle peu de nouvelles informations.

Le nouvel iPad Pro 11 pouces 2020 dispose d’une batterie de 7 540 watts-heure divisée en deux cellules, une légère diminution par rapport à l’unité de 7 812 watts-heure fournie dans la version 2018. Bien que la vidéo ne parvienne pas à prendre des mesures précises, une cellule semble être légèrement plus courte que l’autre, probablement une décision de conception pour accueillir le réseau de caméras élargi de l’iPad Pro.

Passant à cet appareil photo, la variante 2020 arbore une configuration à double caméra avec un module de 10 mégapixels desservi par un objectif ultra-large et un module de 12 mégapixels surmonté d’un objectif large standard d’Apple.

Nouveau pour iPad et Apple, le scanner LiDAR se compose de deux modules, l’un empilé sur l’autre. Le système n’a pas été détaillé en détail, mais il s’agit probablement d’une combinaison d’un émetteur VSCEL et d’un capteur de réception qui agissent ensemble pour créer des cartes de profondeur en mesurant le temps qu’il faut aux impulsions de lumière pour se rendre à la surface cible et en revenir.

Fait intéressant, l’ensemble complet – deux caméras et scanner LiDAR – est plus compact que l’unité à triple objectif déployée dans l’iPhone 11 Pro. Les rumeurs actuelles suggèrent qu’Apple intégrera sa technologie ToF dans un “iPhone 12” de prochaine génération cette année dans le cadre d’un arrangement à trois ou quatre modules.

La carte logique, qui n’a pas été retirée lors du démontage, semble presque identique à la carte de circuit imprimé trouvée sur la tablette de 2018, sauf pour un échange avec le processeur A12Z d’Apple. Il y a quelques changements mineurs, comme des connecteurs d’alimentation et de données repensés, et ce qui pourrait être le remplacement d’une puce identifiée en 2018 comme “343S00248-A0 1835NHGY”.

Comme l’illustre un test de flexion désormais obligatoire, l’iPad Pro se déforme quand une force suffisante est exercée sur le châssis mince en aluminium. L’aperçu superficiel montre qu’aucune amélioration structurelle n’a été ajoutée à la tablette.

On ignore si l’iPad Pro de cette année souffre du même pli prêt à l’emploi que son prédécesseur. L’année dernière, Apple a déclaré que “certaines” unités étaient livrées avec une légère courbure au niveau ou à proximité des “lignes” d’antenne diélectrique qui tracent leur chemin autour des versions à capacité cellulaire de l’appareil. À la suite de plaintes de clients, la société a publié une déclaration à ce sujet, indiquant que ses tolérances techniques permettaient une déviation de 400 microns au maximum sur un côté.

AppleInsider évalue actuellement l’iPad Pro 2020 et en aura beaucoup plus sur la tablette cette semaine.