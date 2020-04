Le design de l’iPhone 12 Pro Max détaillé dans une nouvelle vidéo

Une nouvelle vidéo prétend montrer un design Apple presque terminé pour le prochain “iPhone 12 Pro Max”, avec des détails, tels qu’une encoche plus petite, qui correspondent aux rapports précédents.



Rendus issus d’une combinaison de conceptions CAO divulguées et d’informations prétendument obtenues séparément

Que la gamme “iPhone 12” soit lancée comme d’habitude en septembre ou non, Apple est bien sûr au moins très proche de finaliser sa conception. Maintenant, une vidéo a été publiée qui prétend montrer à quoi ressemblera “l’iPhone 12 Pro Max” d’Apple.

La vidéo, des utilisateurs de Twitter @EverythingApplePro et @MaxWinebach, prétend montrer une maquette imprimée en 3D basée sur des dessins divulgués. On dit que les dessins CAO d’origine ont été envoyés à des fabricants de boîtiers ou de périphériques sans nom.

Cependant, la vidéo souligne également que les plans de maquette ne sont terminés qu’à 70%. Plus précisément, le positionnement des caméras arrière et de l’encoche avant peut ne pas être finalisé.

Conformément aux rapports précédents, cette maquette imprimée en 3D montre “l’iPhone 12 Pro Max” avec un châssis de type iPad Pro avec des bords plats. Il a également l’écran prévu de 6,7 pouces

C’est plus grand que l’écran de 6,5 pouces de l’iPhone 11 Pro Max actuel, et le modèle imprimé en 3D suggère que les dimensions globales du prochain téléphone seront légèrement plus grandes pour s’adapter à cela. Il prétend également, cependant, que le nouveau téléphone sera plus fin à 7,4 mm au lieu des 8,1 mm actuels. Les encadrements autour de l’écran seraient de 0,9 mm.

Bien que la taille et le positionnement de la caméra ne soient pas encore finalisés, il est affirmé que la saillie de la caméra surélevée sera désormais un carré de 5 mm de plus en longueur et en largeur par rapport à celui actuel. Contrairement à maintenant, lorsque les lentilles elles-mêmes dépassent du boîtier, le nouveau téléphone les aura légèrement en retrait et le boîtier approfondi pour les protéger.

Il comprendra un capteur LiDAR, bien qu’Apple expérimente apparemment différentes positions pour cela.

Apple aurait également étudié différentes tailles, profondeurs et arrondis pour l’encoche Face ID. Des rapports précédents ont déclaré qu’il était possible que l’encoche disparaisse complètement à mesure que la technologie deviendrait suffisamment petite pour être cachée dans la lunette, et les rapports de l’analyste Ming-Chi Kuo affirment également que l’encoche sera au moins réduite.

Selon EverythingApplePro, les conceptions CAO divulguées comportaient une encoche de taille similaire à la présente, mais des fuites distinctes ont suggéré une courbure différente de la façon dont elle s’insère dans l’écran.

Leur maquette montre également une bande d’antenne plus large à 1,83 mm au lieu du 1 mm de l’iPhone 11 Pro Max, et cela devait être nécessaire en raison de l’adoption des iPhones 2020 5G.



L’iPhone 11 Pro Max actuel (à gauche) à côté d’une maquette imprimée en 3D de la version 2020

Ces bandes se trouvent approximativement aux mêmes endroits sur les côtés du nouveau téléphone, mais d’autres éléments réguliers auraient été déplacés. Le bouton veille / réveil serait légèrement plus bas et le plateau SIM a été déplacé du côté opposé. Prendre la position précédente de ce plateau SIM est ce qui semble être un connecteur intelligent, similaire à ceux vus sur les modèles iPad Pro.

Les dessins et le modèle CAO correspondent également aux maquettes précédentes dans la façon dont ils montrent une modification des haut-parleurs. Selon cette nouvelle fuite, les grilles de haut-parleur auront un trou de moins sur le côté droit du connecteur Lightning. Le rapport affirme que les haut-parleurs seront globalement de 10% à 15% plus forts et avec une plage dynamique améliorée.