Le DHS contourne l’ordonnance de la Cour suprême en utilisant les données de localisation achetées

L’administration Trump a acheté l’accès à une base de données commerciale capable de cartographier les mouvements de millions de téléphones portables et l’utilise maintenant pour l’immigration et l’application des frontières.

Les données sont souvent fournies à leur insu par des personnes qui accordent des informations de localisation lors du premier lancement d’une application. Les données de localisation sont collectées à partir d’un certain nombre d’applications, y compris les jeux, la météo, les actualités, etc.

Il est bien connu que de nombreuses applications tierces monétisent et vendent les données des utilisateurs, y compris les informations de localisation des utilisateurs. En 2018, WeatherBug vendait la longitude et la latitude exactes des utilisateurs à 40 entreprises différentes.

Les données, une fois récoltées, sont stockées dans des bases de données commerciales. Quiconque souhaite acheter des frais de licence pour les données peut y accéder.

Selon des documents examinés par le Wall Street Journal, l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis a acheté et ensuite utilisé ces données pour suivre et détenir les immigrants.

Bien que l’utilisation antérieure de ces données n’ait pas été documentée, il n’est probablement pas illégal pour le gouvernement d’y avoir accès. Le gouvernement peut acheter l’accès aux données à un fournisseur commercial, de la même manière qu’une entreprise privée.

Une décision de justice de 2018 avait limité la capacité du gouvernement américain à obtenir des données de localisation auprès des compagnies de téléphone, mais l’achat de données disponibles dans le commerce est un moyen pour eux de contourner la règle. La même année, ICE a acheté pour 190 000 $ de licences pour les données stockées par Venntel, basée en Virginie, qui se décrivent comme des «pionniers des informations de localisation mobile».

Des experts familiers avec la situation affirment qu’il s’agit de l’un des plus grands troves de données en vrac déployé par les forces de l’ordre aux États-Unis. Les données avaient initialement été utilisées pour suivre les organisations humaines et de trafic de stupéfiants, mais ont depuis été partagées avec le bras de l’ICE qui procède aux expulsions.

“Nous ne discutons pas de tactiques ou de techniques spécifiques d’application de la loi, ni de l’existence ou de l’absence de capacités spécifiques d’application de la loi”, a déclaré le porte-parole de l’ICE, Bryan Cox. Il a poursuivi en disant que l’agence “généralement” n’utilise pas les données de localisation pour les opérations de déportation de routine.

Apple a pris des mesures pour limiter la quantité de données que des sociétés tierces peuvent récolter pour vendre. Des initiatives telles que Intelligent Tracking Protection dans Safari ont contribué à sécuriser davantage la confidentialité en rendant plus difficile le suivi des utilisateurs individuels, ce que les responsables de la publicité en décembre ont reconnu avoir été “incroyablement efficace”.

iOS 13 a également vu d’importantes mises à jour de confidentialité qui limitent l’accès aux données de localisation des utilisateurs. Un nouvel avertissement donne aux utilisateurs des options pour permettre aux utilisateurs de continuer à suivre tout le temps ou de le faire lorsqu’elle est ouverte, les utilisateurs sélectionnant souvent le dernier.