Le dossier de l’agence de réglementation révèle que le nouvel iPad arrive

Un nouveau numéro de modèle d’iPad a été déposé auprès de la Commission économique eurasienne, ce qui signifie généralement qu’Apple sortira l’appareil assez rapidement.

Conformément à la réglementation, Apple a déposé une entrée pour un nouveau modèle d’iPad dans la base de données de la Commission économique eurasienne (CEE). Entré sous le code d’appareil A2229, l’entrée spécifie seulement qu’il s’agit d’un «ordinateur tablette de la marque Apple» et qu’il exécute iPadOS 13.

Un nouvel iPad Pro avec un système de caméra à triple objectif a constamment fait l’objet de rumeurs.

Cependant, ce lancement devait être lancé en octobre, et serait également l’un des nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iPad. Au moment de la rédaction du présent document, seul cet iPad A2229 unique était répertorié auprès de la CEE.

Détail de l’entrée de la CEE pour le nouvel iPad

Les appareils d’Apple ou de toute autre entreprise technologique sont tenus par la loi d’être enregistrés s’ils comprennent des éléments liés au chiffrement et doivent être vendus en Russie ou dans certains autres pays de la région de la CEE.

Il n’y a aucune obligation pour Apple ou la CEE de répertorier publiquement les détails, mais l’existence même de l’entrée signifie généralement qu’un appareil arrive. Bien qu’il n’y ait aucune limite de temps entre l’entrée et la sortie, et Apple n’est même pas obligé de libérer le produit du tout, généralement l’entrée signifie que l’appareil est au plus dans quelques mois.

Par exemple, ce qui est devenu l’iPad Air de troisième génération et l’iPad mini de cinquième génération ont été répertoriés dans la base de données EEC sept semaines avant leur sortie en mars 2019. De même, l’iPad de 10,2 pouces a été répertorié un peu moins de neuf semaines avant son lancement en septembre 2019.

Chaque variante d’un appareil doit avoir un dépôt CEE séparé, par exemple, un iPad aura généralement des dépôts différents pour ses modèles cellulaires et wi-fi uniquement. Cela signifie qu’il est plus habituel de voir plusieurs nouvelles entrées dans les données CEE, bien que plus récemment, un seul MacBook Pro ait été déposé seul.