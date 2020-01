Le FBI demande à nouveau à Apple de déverrouiller les iPhones appartenant à un tireur présumé

Le FBI a officiellement demandé à Apple de l’aider à déverrouiller deux iPhones appartenant apparemment au tireur qui a tué trois personnes à Pensacola, en Floride, en décembre, mais Apple dit qu’il a déjà donné toute l’aide possible.

Des responsables du FBI ont écrit une lettre à l’avocat général d’Apple, demandant de l’aide pour déverrouiller deux iPhones qui appartiendraient à Mohammed Saeed Alshamrani. Alshamrani est soupçonné d’avoir procédé aux tirs le mois dernier à la Naval Air Station à Pensacola, en Floride, et le FBI a déclaré qu’il avait l’autorisation du tribunal pour fouiller les téléphones.

“Les enquêteurs sont activement engagés dans des efforts pour” deviner “les codes d’accès pertinents mais n’ont jusqu’à présent pas réussi”, indique la lettre, vue par NBC News.

“Nous avons le plus grand respect pour l’application des lois et nous avons toujours travaillé en coopération pour aider dans leurs enquêtes”, a répondu Apple dans un communiqué. “Lorsque le FBI nous a demandé des informations sur cette affaire il y a un mois, nous leur avons donné toutes les données en notre possession et nous continuerons à les soutenir avec les données dont nous disposons.”

Selon NBC News, le FBI est confronté à un autre problème avec le déverrouillage de l’un des iPhones – Mohammed Saeed Alshamrani aurait tiré une balle dessus avant qu’il ne soit tué.

AppleInsider a contacté Apple et le FBI pour commentaires.

FBI, iPhones et Cellebrite

L’avocat général du FBI, Dana Boente, qui a écrit la lettre, aurait également dit à Apple que l’agence avait demandé l’aide de “contacts familiers dans la communauté des fournisseurs tiers”.

C’est peut-être une référence à Cellebrite, une entreprise que le FBI avait précédemment embauchée pour déverrouiller l’iPhone du tireur impliqué dans l’affaire San Barnardino.

En décembre 2015, une attaque terroriste à San Barnardino a fait 14 morts. Un iPhone 5C appartenant à l’un des attaquants a été retrouvé mais verrouillé. En février 2016, un juge fédéral a ordonné à Apple de déverrouiller l’iPhone 5C d’un tireur, mais Apple a refusé la commande. Comme pour cette dernière demande, Apple a offert toutes les données dont elle disposait, mais a refusé de créer une porte dérobée dans son cryptage iOS.

Tim Cook a déclaré plus tard qu’il avait espéré que l’affaire serait jugée par le DOJ afin de soulever publiquement toutes les questions de sécurité et de confidentialité.

Le FBI a finalement engagé une société tierce, qui serait Cellebrite, pour s’introduire dans le téléphone. L’agence aurait dépensé 900 000 $ mais ne confirmerait pas si des données utiles ont été récupérées.

Cependant, des sources policières distinctes ont déclaré plus tard que l’iPhone n’avait fourni aucune information pertinente.

Depuis l’affaire San Barnardino, Apple a créé une page sur son site Web spécialement pour les responsables de l’application des lois afin de demander les données dont l’entreprise dispose.

Apple a également déclaré qu’il s’efforçait de former les forces de l’ordre sur les problèmes liés à de tels cas.

“Nous mettons en place une équipe de professionnels dédiés à la formation des forces de l’ordre dans le monde, ce qui augmentera considérablement notre capacité à atteindre des forces de police et des agences plus petites”, avait alors déclaré Apple. “Cela comprendra le développement d’un module de formation en ligne pour les officiers. Cela aidera Apple à former un plus grand nombre d’agences et d’officiers chargés de l’application des lois dans le monde, et garantira que les informations et les conseils de notre entreprise peuvent être mis à jour pour refléter l’évolution rapide du paysage des données. “

