Le fournisseur Apple Wistron va assembler un composant clé de l’iPhone dans une nouvelle usine en Inde

Parallèlement à l’assemblage des iPhones à partir des composants d’autres fournisseurs, Wistron assemblera également des cartes de circuits imprimés pour les appareils.

iPhone 8 Plus (à gauche) contre iPhone XR (à droite)

Après l’annonce récente de sa troisième usine de fabrication en Inde, Wistron devrait désormais assembler des cartes de circuits imprimés (PCB) pour iPhone ainsi que des téléphones finis.

Selon ., deux sources ont confirmé que Wistron assemblerait lui-même les PCB localement. Le PCB est la carte qui abrite les processeurs, la RAM et d’autres composants essentiels aux iPhones.

C’est un changement majeur pour Wistron car, rapporte ., un PCB entièrement assemblé représente environ la moitié du coût d’un iPhone. Cette décision représente également une augmentation significative des plans d’Apple pour fabriquer des appareils dans la région.

Ni Wistron ni Apple n’ont commenté l’assemblage des PCB. Dans cette récente annonce de la nouvelle usine, cependant, le président de Wistron, Simon Lin, a remercié les équipes de construction locales d’avoir construit l’usine rapidement. Il a également déclaré que la société emploierait des locaux dans des postes de «gestion de haut en bas niveau» à l’usine de Narasapura, au nord-ouest de Bangalore.

Wistron assemble l’iPhone SE à Bangalore depuis 2017, et plus récemment également l’iPhone 6S et l’iPhone 7.

La nouvelle usine devrait se concentrer sur les modèles iPhone 7 et iPhone 8 et être capable de produire jusqu’à 8 millions de smartphones par an.