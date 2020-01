Le fournisseur d’Apple Japan Display obtient un renflouement de 936 M $ d’Ichigo

Japan Display a obtenu un renflouement indispensable, acceptant vendredi un investissement allant jusqu’à 100,8 milliards de yens (926 millions de dollars) d’Ichigo Asset Management, des fonds qui aideront à maintenir le fournisseur d’Apple en difficulté.

Japan Display fournit certains des panneaux LCD utilisés dans l’iPhone 11.

Le plan de sauvetage, qui fait l’objet de discussions depuis un certain temps, confère à Ichigo un contrôle efficace sur le producteur d’affichage, celui-ci devenant le plus gros actionnaire détenant plus de 50% des actions. Il prend la première place de l’INCJ, un fonds soutenu par le gouvernement du Japon.

Selon les termes de l’accord, Ichigo fournira 50,4 milliards de yens (463 millions de dollars) au Japon d’ici fin mars, sous la forme d’un achat d’actions privilégiées, portant sa participation à 44,26%, rapporte .. Une offre secondaire est également possible à une date ultérieure, évaluée à nouveau à 50,4 milliards de yens, ce qui porterait les avoirs totaux d’Ichigo à plus de 70% une fois réalisée.

“J’ai parlé aux clients de Japan Display et entendu leur confiance dans ses technologies”, a déclaré Scott Callon, PDG d’Ichigo, la confiance étant apparemment la principale raison de la décision d’Ichigo d’investir. Dans le cadre de cet investissement, Callon rejoindra Japan Display en tant que président.

Sans nom, les clients mentionnés par Callon sont susceptibles d’inclure Apple, car il est le plus gros client de Japan Display et une source de 61% de ses revenus du dernier exercice. Apple lui-même a fourni une certaine assistance à la société, apparemment sous la forme de délais de paiement plus courts ainsi que d’un prétendu soutien financier de 200 millions de dollars.

Un jour avant l’annonce de l’accord, la négociation des actions de Japan Display a été suspendue par la Bourse de Tokyo suite à des informations sur un éventuel sauvetage.

La situation financière précaire de Japan Display a été causée en grande partie par ses relations avec Apple, dans la mesure où Apple a fourni environ 1,5 milliard de dollars en soutien à la construction d’une usine LCD il y a plus de quatre ans. Dans le cadre de l’accord, Japan Display rembourserait Apple au fil du temps et deviendrait un fournisseur Apple.

Cependant, le passage d’Apple à l’OLED a entraîné une réduction des commandes de composants LCD auprès de Japan Display, qui devait encore plus de 800 millions de dollars. Japan Display a commencé à se diriger vers la production de panneaux OLED, mais on pense qu’Apple pourrait devoir attendre jusqu’à deux ans avant de recevoir son premier envoi d’écran OLED.

Il y a également eu un problème concernant l’exactitude de la comptabilité de l’entreprise, après qu’il a été révélé en novembre qu’un ancien directeur comptable avait été licencié de Japan Display, pour avoir prétendument détourné environ 578 millions de yens (5,3 millions de dollars) de l’entreprise entre juillet 2014 et octobre 2018.