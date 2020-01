Le fournisseur d’Apple Pegatron à la recherche d’un site d’usine au Vietnam

Le partenaire d’assemblage d’Apple, Pegatron, envisage une diversification de ses installations de production avec une nouvelle opération au Vietnam, un plan qui aiderait à déplacer une partie de sa production en dehors de la Chine et à atténuer potentiellement tout problème futur concernant les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une usine de Foxconn en Chine

Le Taïwanais Pegatron serait à la recherche d’un emplacement pour construire les nouvelles installations dans le nord du Vietnam. Jusqu’à présent, l’entreprise a loué une installation à Haiphong, mais cherche une situation plus permanente dans le pays.

Des sources proches du dossier ont informé que Bloomberg Pegatron utilisera le site principalement pour la fabrication de stylets utilisés par Samsung dans ses appareils mobiles. Bien qu’il puisse y avoir d’autre matériel en cours de production sur le site, les sources suggèrent qu’il n’y a pas de plans imminents de transférer la production d’iPhones ou d’autres produits Apple qu’il assemble dans la région.

Pegatron rejoindra Wistron et Hon Hai pour acquérir des propriétés au Vietnam pour la production, deux autres entreprises qui n’ont pas encore apporté la production d’iPhone dans le pays. Parmi les partenaires Apple restants qui ont des installations au Vietnam, Compal et Luxshare ont des présences, tandis que GoerTek est activement dans la production d’AirPods dans son usine, et LG est censé fabriquer des modules de caméra iPhone en un seul endroit.

Malgré le manque de production d’iPhone au Vietnam, l’établissement d’une installation dans le pays ouvre la possibilité de le faire à l’avenir. Actuellement, la majeure partie de la production d’iPhone a lieu en Chine, mais des forces externes ont contraint les entreprises à rechercher d’autres pays pour leurs efforts d’assemblage.

La guerre commerciale de deux ans entre les États-Unis et la Chine est un exemple de la façon dont la diversification aurait pu aider Apple. En ayant la possibilité d’assembler des iPhones en dehors de la Chine, les iPhones destinés à la vente aux États-Unis auraient pu être produits ailleurs, permettant à Apple d’éviter d’avoir à payer des frais élevés sur les importations en provenance de Chine.

Alors que les États-Unis et la Chine ont tenté d’entamer le processus de guérison entre les deux pays, la possibilité de problèmes futurs liés à d’autres facteurs du marché se prête à la perspective de donner à une entreprise des options de production.

Le Vietnam est considéré comme une cible opportune pour les efforts de diversification, l’Indonésie et d’autres régions d’Asie bénéficiant également de ces mouvements.