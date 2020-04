Le futur crayon Apple pourrait être utilisé pour tracer des objets 3D pour une génération AR simple

De nouveaux capteurs en cours de recherche pour un futur Apple Pencil pourraient permettre aux utilisateurs d’utiliser l’appareil pour tracer des objets 2D et 3D et renvoyer les données à un iPad ou un Mac connecté.

Les futurs crayons Apple pourraient permettre de dessiner ou d’écrire sur n’importe quelle surface.

Suite à plusieurs demandes de brevet concernant différentes façons d’ajouter des commandes à l’Apple Pencil, Apple a maintenant regardé à l’extérieur du stylet les surfaces sur lesquelles il peut être utilisé. Actuellement, tous les crayons Apple nécessitent un écran tactile tel qu’un écran iPad, mais les futurs peuvent devenir beaucoup plus indépendants.

“Création de contenu en utilisant un dispositif d’entrée électronique sur des surfaces non électroniques”, le brevet américain n ° 10 613 666 propose que le crayon puisse être utilisé sur n’importe quelle surface. Si le crayon peut être conçu pour détecter puis transmettre lorsqu’il est en contact avec une surface, lorsqu’il est déplacé, etc., il pourrait être utilisé n’importe où.

Plutôt que d’être confiné à un écran iPad relativement petit, un artiste pourrait dessiner sur une table entière, et ce dessin serait créé avec précision sur l’appareil. Les artistes pourraient tracer des dessins ou des plans existants, ou pourraient produire des dessins 3D d’objets en traçant le crayon sur un tel objet dans la vie réelle.

«Dans les systèmes conventionnels comprenant une surface tactile», explique le brevet, «la génération de contenu à l’aide d’un périphérique d’entrée, tel qu’un stylet actif, peut être basée sur un chemin détecté entre un emplacement de toucher et un emplacement de décollage. “

“[The] le toucher et le décollage sur une surface non tactile peuvent être surveillés par un capteur de force du dispositif d’entrée, “poursuit-il.” La position et / ou le mouvement du dispositif d’entrée peuvent être suivis selon diverses méthodes, notamment un ou plusieurs capteurs de mouvement et d’orientation, une caméra ou un schéma de triangulation électromagnétique ou sonore. “

Tout cela peut être utilisé également pour le dessin ou l’écriture. “Les données de force et les données de position / mouvement peuvent être traitées pour générer du contenu, y compris la saisie de caractères textuels et des objets en trois dimensions”, poursuit-il.

Il peut même être possible de dessiner à l’air libre. “Dans certains exemples, le contenu peut être généré sur la base de la position de suivi et / ou du mouvement du dispositif d’entrée sans nécessiter de contact avec une surface”, explique le brevet.

Les capteurs proposés permettent même de tracer des objets 3D

Apple ne prévoit cependant pas de remplacer l’écran tactile, arguant plutôt que l’amélioration de l’Apple Pencil de cette manière sera utile dans les situations existantes. “En particulier, l’utilisation d’un stylet actif capable de générer des signaux de stimulation du stylet qui peuvent être détectés par le dispositif tactile peut améliorer la précision de la saisie du stylet”, dit-il.

Le brevet est crédité à trois inventeurs, Tyler S. Bushnell, Steven Cardinali et Katherine E. Tong. Bushnell et Cardinali étaient auparavant répertoriés ensemble comme deux des inventeurs d’un brevet Apple Watch qui verrait la Digital Crown gagner en gestes tactiles.