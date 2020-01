Le futur iPad ou iPhone pourrait à la fois reconnaître et afficher l’écriture manuscrite

Apple continue d’étudier la reconnaissance de l’écriture manuscrite pour les écrans tactiles, mais les dernières recherches couvrent également l’affichage de l’écriture manuscrite sur un écran iPhone ou iPad.

En plus de reconnaître l’écriture manuscrite, les futurs appareils pourraient afficher le texte de la même manière

Apple a régulièrement déposé des brevets concernant différents aspects de la reconnaissance de l’écriture manuscrite, mais un nouveau concerne également la saisie de l’écriture manuscrite et son affichage. En plus de reconnaître et de réagir réellement à un utilisateur écrivant sur l’écran, l’appareil peut répondre avec un texte simulé au lieu du texte tapé à la machine habituel.

L’objectif est de rendre l’utilisation des appareils informatiques plus naturelle, et en particulier de réduire le nombre de clics et d’appuis de la souris ou du trackpad pour sélectionner et manipuler des objets à l’écran.

“[Traditional methods] pour effectuer ces manipulations sont lourdes et inefficaces », explique Apple dans« Dispositif, méthode et interface utilisateur graphique pour simuler et interagir avec du texte manuscrit », brevet américain n ° 20200034037.

“Par exemple”, poursuit-il, “utiliser une séquence d’entrées basées sur la souris pour sélectionner un ou plusieurs objets d’interface utilisateur et effectuer une ou plusieurs actions sur les objets d’interface utilisateur sélectionnés est fastidieux et crée une charge cognitive importante pour un utilisateur. En outre, , ces méthodes prennent plus de temps que nécessaire, gaspillant ainsi de l’énergie. Cette dernière considération est particulièrement importante dans les appareils fonctionnant sur batterie. “

En décrivant les revendications du brevet, Apple décrit la séquence d’événements qu’un utilisateur verra.

“Un appareil reçoit une entrée utilisateur qui correspond à une séquence de caractères”, commence-t-il. “En réponse à l’entrée utilisateur, le dispositif affiche un texte manuscrit simulé qui comprend la variation de l’apparence des caractères dans le texte manuscrit simulé en fonction des variations du texte manuscrit d’un utilisateur respectif.”

Le détail du brevet concerne la façon dont un système peut répondre à différents traits de stylo, y compris des dessins au trait, et des variations sur la façon dont les caractères sont écrits.

Ces variations sont non seulement reconnues, mais utilisées comme base de la variation de l’écriture manuscrite affichée sur l’appareil.

“En réponse à la réception de l’entrée utilisateur, le procédé comprend l’affichage, sur l’affichage, d’un texte manuscrit simulé qui comprend la variation de l’apparence des caractères dans le texte manuscrit simulé en fonction des variations qui ont été détectées dans le texte manuscrit d’un utilisateur respectif”, poursuit le brevet .

Détail d’un brevet montrant un stylet écrit sur un iPad

Au-delà de la reconnaissance de forme, le brevet explique comment la pression peut être surveillée.

“Par exemple, un ou plusieurs capteurs de force en dessous ou à côté de la surface tactile sont, en option, utilisés pour mesurer la force en divers points de la surface tactile”, indique le document. “De même, une pointe sensible à la pression d’un stylet est, facultativement, utilisée pour déterminer une pression du stylet sur la surface tactile.”

Les deux inventeurs répertoriés sur le brevet sont Daniel E. Gobera Rubalcava et Ryan S Dixon.

Dixon a de très nombreux brevets antérieurs, y compris plusieurs qui sont pertinents pour celui-ci, tels que «Gestion de la reconnaissance de l’écriture manuscrite en temps réel», brevet américain n ° 10 346 035.

Il fait suite à des brevets Apple antérieurs sur le sujet, dont un de 2011 sur la reconnaissance tactile sélective et un dossier de 2015 sur la saisie continue de l’écriture manuscrite.