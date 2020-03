Le futur iPhone pourrait garder vos données privées en suivant où vous regardez

Un iPhone ou un iPad peut aider à assurer la confidentialité d’un utilisateur en surveillant son regard, en affichant des informations sensibles uniquement dans les zones de l’écran où il regarde, tandis que les observateurs se voient simultanément voir un écran indéchiffrable.

L’un des problèmes liés à l’utilisation d’appareils mobiles comme un iPhone ou un iPad est la nécessité de garder le contenu d’un écran privé. L’utilisateur doit peut-être consulter des informations sensibles telles que des données financières ou des informations médicales, mais dans un lieu public, il est difficile d’empêcher les autres d’entrevoir les données affichées à l’écran.

Bien qu’il soit plausible de le faire en cachant l’écran avec des barrières physiques ou en bloquant activement la vue d’un autre avec une main, la nature de cette action attire davantage l’attention indésirable. Il existe également la possibilité d’utiliser des filtres d’écran qui bloquent la lumière à des angles de vision extrêmes, bien que cela puisse aggraver la qualité visuelle globale pour l’utilisateur principal.

Dans une demande de brevet publiée jeudi par le US Patent and Trademark Office intitulée “Gaze-dependent display encryption”, Apple propose un moyen de manipuler le contenu d’un affichage afin que seul l’utilisateur actif sache exactement ce qui est affiché, tout en trompant les autres avec fausses données.

Le système se concentre autour d’Apple détectant le regard de l’utilisateur sur l’écran de l’appareil. Ce faisant, l’appareil saura exactement où sur l’écran il doit afficher une partie réelle et non masquée de l’interface graphique ou du contenu consulté.

Une illustration d’une zone sélectionnée de l’écran où l’utilisateur regarde est claire, tandis que le reste est obscurci

Savoir où l’utilisateur regarde indique également où l’utilisateur ne fait pas attention, que le système utilise à son avantage. Dans le reste de l’affichage qui n’est pas activement regardé par l’utilisateur, le système affiche toujours une image, mais qui contient des informations inutiles et inintelligibles qui ne peuvent pas être comprises par les observateurs.

Lorsque l’utilisateur change où il regarde, l’écran se met à jour pour découvrir la nouvelle région regardée, ainsi que pour couvrir les données précédemment vues avec un contenu bidon. Ce faisant, l’utilisateur verra toujours son contenu prévu, les données n’étant que partiellement visibles et donc difficiles à lire ou à comprendre activement par des étrangers.

En outre, Apple suggère que les parties illisibles de l’écran peuvent contenir du contenu qui correspond visuellement au reste de l’écran, mais les informations qu’il contient peuvent être fausses. En les rendant visuellement similaires aux informations réelles, cela permet de dissimuler davantage l’endroit où l’utilisateur regarde actuellement l’écran, ainsi que de minimiser les chances qu’un spectateur se rende compte qu’il existe une sorte de cryptage visuel en jeu.

Un exemple montrant le niveau de contenu brouillant à proximité du point de vue de l’utilisateur

Le dossier répertorie ses inventeurs comme Mehmet Agaoglu, Cheng Chen, Harsha Shirahatti, Zhibing Ge, Shih-Chyuan Fan Jiang, Nischay Goel, Jiaying Wu et William Sprague.

Apple dépose de nombreux dépôts de brevets sur une base hebdomadaire, mais bien que les demandes et les brevets indiquent des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement d’Apple, cela ne garantit pas que l’idée apparaîtra dans un futur produit ou service.

Compte tenu de l’histoire d’Apple concernant le chiffrement et la confidentialité en général, il est logique que quelque chose dans le même domaine sorte des équipes de recherche d’Apple. Contrairement à de nombreux autres dépôts de brevets, il semble tout à fait plausible pour Apple d’introduire quelque chose basé sur l’idée de ses appareils actuels.

En termes de faisabilité, les iPhones et iPads actuels ont la capacité de traitement pour modifier le texte ou pour brouiller l’affichage d’une certaine manière pour masquer le contenu à des points spécifiques. On peut dire que le processus d’obscurcissement est l’élément le plus simple de tout le concept.

Le plus grand défi serait la détection du regard, qu’Apple exécute d’une certaine manière avec la fonction Attention Awareness de Face ID. ARKit comprend également des éléments pour le suivi des yeux, ce qui pourrait potentiellement conduire au suivi du regard dans les futurs cadres.

Mis à part le réseau de caméras TrueDepth, des efforts ont également été déployés au fil des ans pour utiliser des caméras normales pour effectuer la détection du regard, ce qui peut également aider dans cette entreprise. Le faire fonctionner sur une caméra normale face à l’utilisateur pourrait permettre à une telle fonctionnalité de fonctionner sur les iPads, qui n’incluent pas de tels systèmes de caméra avancés.

Il existe également d’autres dépôts de brevets liés à la détection du regard, dont un de 2013 utilisant une caméra frontale. D’autres exemples incluent un système de suivi oculaire pour un écran AR monté sur la tête utilisant des éléments holographiques, et des moyens de rendre la détection du regard VR et AR plus rapide et plus précise.