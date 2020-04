Le futur iPhone pourrait parler de déficience visuelle en prenant une bonne photo

IOS d’Apple peut bénéficier de fonctionnalités d’accessibilité améliorées qui permettent à un appareil de décrire de manière audible une scène capturée par l’appareil photo, ou de présenter des commentaires tactiles pour permettre aux personnes malvoyantes ou non visionnées de prendre de bonnes photos.

En plus d’afficher des “boîtes englobantes” autour des visages ou des objets détectés, les futurs iPhones pourraient alors parler à haute voix d’une description de la prise de vue.

Alors que l’application Appareil photo d’Apple a été remaniée pour l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, elle reste principalement utilisée par les personnes ayant une vue passable à bonne. De nouveaux plans d’Apple montrent que l’application et les futurs iPhones peuvent être adaptés pour que les utilisateurs malvoyants puissent utiliser la caméra beaucoup plus.

«Dispositifs, méthodes et interfaces utilisateur graphiques pour la prise de photos assistée», le brevet américain n ° 20200106955, couvre globalement deux approches connexes.

En plus de 30 000 mots, la nouvelle demande de brevet Apple détaille principalement les méthodes par lesquelles un iPhone – ou un autre appareil avec un appareil photo – peut parler à l’utilisateur. Cela peut être lorsqu’ils examinent une photo, ou plus utilement, alors qu’ils alignent l’appareil photo pour en prendre une nouvelle. Il peut détecter quand la caméra n’est pas de niveau ou quand elle a été déplacée et fournir “un retour tactile et / ou audible conformément à la détermination que le sujet de la scène a changé”.

Mais ce n’est pas seulement la caméra qui peut bouger et gâcher une photo. Les sujets photographiés ont un impact. “Par exemple, [the] l’appareil fournit une rétroaction tactile et / ou audible conformément à la détermination qu’une personne (ou un autre objet ou fonctionnalité) a entré (ou quitté) l’aperçu en direct “, dit le brevet”.

Cette rétroaction peut faire vibrer l’iPhone de manière spécifique, et ce peut être l’appareil qui parle à haute voix pour dire à l’utilisateur ce qui se passe. Les fonctionnalités sont destinées à permettre la photographie pour les personnes ayant un large éventail de déficiences visuelles, y compris la cécité.

“[The iPhone may provide] une description audible de la scène “, précise le brevet”.[The] la description audible comprend des informations qui correspondent à la pluralité d’objets dans leur ensemble (par exemple, “Deux personnes dans le coin inférieur droit de l’écran” ou “Deux visages près de la caméra”). “

Il est tout simplement possible que ce que le brevet appelle un “appareil multifonction portable” soit un iPhone.

Cela peut être beaucoup plus précis que cela, cependant. De la même manière, les visages peuvent être détectés et les utilisateurs peuvent les étiqueter avec des noms dans l’application Photos ou sur des services tels que Facebook, tout comme une application Appareil photo avec ces nouvelles fonctionnalités. L’application Appareil photo peut être liée aux autres informations de l’utilisateur sur le téléphone, telles que les coordonnées ou les visages reconnus de Photos.

“[The device could access] une collection multimédia qui comprend une ou plusieurs photographies et / ou vidéos qui ont été taguées avec des personnes “, poursuit le brevet”.[Then] la description audible de la scène identifie les individus dans la scène par leur nom (par exemple, indique le nom de l’individu tel qu’il est étiqueté dans la collection multimédia, par exemple, “ Samantha et Alex sont proches de la caméra en bas à droite de l’écran ”).

Il y a cependant un problème lorsqu’une photo potentielle contient beaucoup de personnes, ou est de toute autre manière une image particulièrement chargée. Cette future application Appareil photo planifiée peut attribuer des priorités, comme conclure que les trois personnes les plus proches de l’appareil photo sont les sujets visés, même dans une foule d’une douzaine.

“[The device may allow] l’utilisateur à interagir uniquement avec des objets qui sont au-dessus d’un seuil de proéminence », poursuit le brevet,« afin de ne pas submerger l’utilisateur en encombrant la scène d’objets détectés ».

Cependant, calculer cette priorité ou simplifier de quelque manière que ce soit les descriptions fournies à l’utilisateur est une chose. Transmettre cette information en est une autre, et c’est là que la gamme des options audio et tactiles devient importante.

Initialement, le logiciel déterminerait quelles parties de l’image peuvent être importantes ou «au-dessus d’un seuil de visibilité» et les marquerait avec ce qu’Apple appelle une «boîte englobante». Mais l’appareil doit alors pouvoir indiquer à l’utilisateur où se trouvent ces cases à l’écran.

Si l’utilisateur a une vision faible ou mauvaise, il peut toujours être suffisamment capable de déterminer la position du cadre de délimitation et de le toucher. Lorsqu’ils tapent dans la boîte, une deuxième description audio plus complète peut plau

“[A] deuxième description audible de l’objet respectif [could be triggered]”, dit le brevet” (par exemple, “Un homme barbu souriant près de l’appareil photo sur le bord droit de l’image”, ou “Un homme barbu portant des lunettes de soleil et un chapeau dans le coin inférieur droit de l’écran”, ou ” Alex sourit dans la partie inférieure droite de l’écran, “etc.).”

Lorsque la première description pourrait nommer la personne, si possible, cette seconde décrirait “une ou plusieurs caractéristiques (par exemple, sexe, expression faciale, traits du visage, présence / absence de lunettes, chapeaux ou autres accessoires, etc.) spécifiques à l’objet ou l’individu respectif. “

Lorsque l’utilisateur ne peut pas voir la zone de délimitation, l’iPhone ou un autre appareil peut davantage utiliser le retour tactile. Il peut réagir à l’utilisateur en faisant glisser un doigt sur l’écran, par exemple en répondant lorsque sa figure traverse la zone de délimitation.

Le brevet suggère que lorsque la caméra est dans ce qu’elle appelle le “mode d’accessibilité”, que les gestes réguliers tels que le tapotement pour se concentrer soient remplacés par des gestes plus spécifiques pour les malvoyants.

La nouvelle application proposée pour l’appareil photo pourrait également utiliser la rétroaction tactile pour dire à un utilisateur quand une prise de vue est ou n’est pas de niveau. Il n’y a pas encore de commentaires pour leur dire que le paysage est meilleur.

“[Such as allowing] permet à l’utilisateur de sélectionner des objets en déplaçant (par exemple, le traçage) son doigt sur un aperçu en direct lorsqu’un mode d’accessibilité est activé, il personnalise plus efficacement l’interface utilisateur pour les utilisateurs malvoyants et aveugles “, indique-t-il.

Le brevet est attribué à quatre inventeurs, Christopher B. Fleizach, Darren C. Minifie, Eryn R. Wells et Nandini Kannamangalam Sundara Raman. Fleizach est également répertorié dans des brevets connexes tels que «Commande vocale pour diagnostiquer l’activation accidentelle des fonctionnalités d’accessibilité», tandis que Minifie est crédité d’un brevet concernant le «balayage d’interface pour les utilisateurs handicapés».