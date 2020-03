Le futur MacBook Pro pourrait détecter des gestes dans l’air au-dessus de la barre tactile

Apple cherche à s’appuyer sur la Touch Bar en lui donnant la possibilité de détecter les mouvements des doigts et des gestes des mains dans l’air, plutôt que d’exiger que les utilisateurs touchent et glissent sur la barre elle-même.

La barre tactile pourrait être augmentée par la capacité de détecter les mouvements des doigts au-dessus.

Une nouvelle demande de brevet montre qu’Apple cherche des moyens d’étendre son concept de Touch Bar. Les utilisateurs peuvent être en mesure de faire des gestes au-dessus de la barre avec ce qu’Apple appelle une “bande de détection” sur les modèles MacBook Pro.

«Electronic Device with Sensing Strip», brevet américain n ° 20200081485, décrit un ordinateur portable qui pourrait donner un nouveau sens au nom MacBook Air.

“Un appareil électronique peut avoir une bande de détection allongée”, explique le brevet. “Les circuits de commande peuvent utiliser la bande de détection pour recueillir l’entrée des gestes aériens des doigts ou d’une autre partie du corps d’un utilisateur.”

“Les gestes sans contact (parfois appelés gestes tridimensionnels ou gestes aériens) peuvent impliquer ce type de mouvement de balayage latéral et / ou peuvent entraîner le déplacement d’un ou plusieurs des doigts de l’utilisateur dans la dimension verticale (Z),” ça continue.

Ainsi, plutôt que d’avoir à regarder pour voir l’endroit sur une barre tactile pour utiliser, par exemple, les commandes de volume, un utilisateur peut être en mesure de passer sa main sur une “bande de détection” à la place. Ils n’auront certainement pas à être aussi précis avec l’endroit où ils tapent du doigt.

L’intention de cette demande de brevet particulière est pratiquement à l’opposé de la récente d’Apple sur l’ajout potentiel d’écrans aux trackpad et claviers du MacBook Pro. Celui-ci postulait que les gens regardaient loin de leurs écrans et vers leurs claviers, disant qu’il était “difficile pour l’utilisateur de maintenir une concentration visuelle sur les touches tapées et sur l’affichage principal rendant les caractères tapés”.

Coupe transversale du brevet montrant comment une bande de capteur de type Touch Bar pourrait détecter à la fois les coups et les gestes dans l’air

Ce dernier brevet n’est pas d’accord. “Il peut être difficile de faire fonctionner des appareils électroniques à l’aide de certains périphériques d’entrée”, dit-il. “Par exemple, certains périphériques d’entrée peuvent fonctionner mieux lorsqu’un utilisateur regarde directement le périphérique. Cela peut amener l’utilisateur à détourner le regard du contenu qui est actuellement présenté sur un écran et peut perturber le flux de travail d’un utilisateur.”

Ce brevet est donc destiné aux dactylographes. Il vise à donner aux utilisateurs la possibilité de se concentrer sur l’écran et de contrôler les aspects de leur Mac aussi facilement qu’ils peuvent taper. Cette capacité à utiliser des «gestes aériens au-dessus de la bande de détection» est destinée à être un complément au toucher, mais plutôt qu’un remplacement.

“La bande de détection peut également … détecter des événements tactiles associés au contact direct des doigts d’un utilisateur ou d’autres objets externes avec la bande de détection”, poursuit le brevet.

Ainsi, une bande pourrait conserver les mêmes fonctionnalités qu’une barre tactile, mais ajouter cette capacité supplémentaire de reconnaître et de répondre à des gestes plus vagues dans l’air au-dessus de l’appareil.

“En général, toute activité dynamique des doigts (mouvement de haut en bas dans la dimension Z, mouvement latéral dans les dimensions X et / ou Y, etc.) peut être utilisée pour contrôler [the] dispositif 10, “dit le brevet.” Par exemple, [the] la bande de détection … peut détecter la vitesse à laquelle le doigt d’un utilisateur se déplace vers … et peut utiliser ces informations pour implémenter une touche de piano virtuel sensible à la vélocité dans une application musicale. “

La demande de brevet de bande de capteur a trois inventeurs, Adam T. Garelli, Dinesh C. Mathew et Senem E. Emgin. Garelli et Mathew étaient tous deux précédemment crédités en tant qu’inventeurs sur un parent concernant la reconception de l’iMac en une seule feuille de verre, et Garelli et Emgin étaient tous deux précédemment crédités sur un brevet pour la façon dont les futurs claviers iPad pourraient se connecter à l’écran tactile au lieu du Smart Connecteur.