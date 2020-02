Le Galaxy Z Flip est le deuxième essai de Samsung sur les smartphones pliables

Samsung a officiellement dévoilé le Galaxy Z Flip, la deuxième tentative du géant sud-coréen de produire un smartphone pliable, l’appareil à clapet espérant faire mieux que l’échec du Galaxy Fold de l’an dernier.

Lancé quelques jours après avoir fait une apparition surprise aux Oscars, le Galaxy Z Flip utilise la même idée centrale que le Galaxy Fold, à savoir l’utilisation d’un grand écran qui se plie en deux. Alors que le Fold a opté pour une version longitudinale qui l’a amené à la même largeur qu’un smartphone normal lorsqu’il est fermé, le Galaxy Z Flip le fait dans le sens de la largeur, ce qui rend l’appareil plus carré dans sa forme fermée.

Utilisant un écran en verre pliable “le premier du genre” équipé d’un “verre ultra mince” propriétaire, le Z Flip a un écran de 6,736 pouces par 1 080 pixels, ce qui lui donne une densité de pixels de 425ppi et un écran rapport de 21,9: 9.

La charnière Hideaway utilise un mécanisme double CAM pour maintenir chaque pli stable et lisse, tout en permettant à la charnière de rester ouverte sous une grande variété d’angles. En utilisant l’appareil photo en haut de l’écran, cela permet également au téléphone de se lever sans utiliser de support ou d’accessoire séparé, ce qui le rend utile pour ceux qui veulent des autoportraits de groupe.

Samsung a également traité un problème de débris trouvés dans la charnière Fold, avec la nouvelle version comprenant des fibres de nylon pour repousser la poussière et la saleté.

En collaboration avec Google, Samsung a introduit ce qu’il appelle le «mode Flex», une interface utilisateur personnalisée tirant parti de l’écran, le divisant efficacement en deux écrans de 4 pouces et lui permettant d’être utilisé pour le multitâche. Un système Multi-Active Window peut être utilisé pour faire glisser et déposer des applications là où cela est nécessaire sur l’appareil.

Un processeur octa-core de 7 nanomètres alimente le Galaxy Z Flip, cadencé à 2,95 GHz à son plus rapide, soutenu par 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage interne. La batterie a une capacité de 3300 mAh, qui prend en charge la charge rapide filaire et sans fil, et la fonction sans fil PowerShare de Samsung.

La caméra avant est une caméra selfie de 10 mégapixels, tandis que l’arrière est une configuration à double caméra. L’appareil photo grand-angle principal de 12 mégapixels comprend l’OIS, un zoom numérique 8 fois, l’enregistrement HDR10 + et l’AF à deux pixels, et est accompagné d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels.

Bien qu’il n’inclue pas la prise en charge 5G, il autorise des téléchargements jusqu’à 1 Gbit / s sur LTE. La prise en charge Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC et GPS est également incluse. La sécurité biométrique est offerte via la reconnaissance faciale et un capteur d’empreintes digitales.

Expédié en options Mirror Purple et Mirror Black, Samsung commencera à vendre le Galaxy Z Flip sur certains marchés, y compris aux États-Unis et en Corée, le 14 février, suivi d’une option Mirror Gold. Il sera au prix de 1 380 $.