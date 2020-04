Le haut-parleur Bluetooth sans fil Hogtalare Hi-Fi offre des performances incroyables mais a un coût

Morel a conçu un haut-parleur d’étagère Bluetooth de haute qualité qui se présente sous la forme d’un ensemble complet – moins le Wi-Fi, mais les performances justifient-elles le prix?

Hogtalare est suédois pour «haut-parleur», et le nom simple reflète la conception simple. Peut-être que l’une des meilleures caractéristiques de l’enceinte est de savoir comment elle peut facilement s’adapter à la plupart des espaces. Le design est minimaliste composé d’un peu plus d’un carré avec une grille magnétique à l’avant.

La simplicité se prête bien à la plupart des décors. Vous pouvez facilement le jeter sur une étagère, près d’un téléviseur ou sur une table de chevet, et il aura fière allure où que vous le placiez.

Il est disponible dans une gamme de couleurs – vous pouvez choisir le noir ou le blanc pour vous fondre dans votre décor, ou le bleu ou le rouge pour ajouter une touche de couleur à votre espace. Des grilles magnétiques supplémentaires peuvent être achetées séparément si vous souhaitez modifier vos options de couleur plus tard.

Un fait intéressant à propos de l’enceinte Hogtalare est qu’elle est proportionnée pour s’intégrer parfaitement dans n’importe quel système d’étagères IKEA Kallax ou Expedit, ce qui peut donner un effet particulièrement frappant.

Le haut-parleur peut également être fixé au mur, mais vous devrez acheter le support de montage mural séparément du fabricant.

Son et performance

Les commandes de l’enceinte sont illuminées lors de l’utilisation et peuvent être pressées à travers le tissu

Les haut-parleurs disposent d’un woofer de 6 pouces et de deux tweeters à dôme souple haute résolution de 3/4 de pouce. Chaque tweeter joue un canal, ce qui crée une expérience stéréo robuste.

Le fabricant déclare que le Hogtalare a une plage de fréquences de 36 Hz à 20 kHz, ce qui permet d’obtenir un son exceptionnellement clair et plein de son.

En ce qui concerne l’expérience d’écoute, nous avons été extrêmement impressionnés par l’enceinte Hogtalare. Cela remplit certainement un espace. Les médiums et les aigus sont limpides, et les basses sont suffisamment riches et grondantes où elles devraient être. Même à des volumes plus élevés, nous n’avons remarqué aucune distorsion dans le son.

Le volume lui-même sur le haut-parleur est également plus que suffisant, cependant, pour le bien de nos voisins, nous ne l’avons pas augmenté au maximum. Il suffit de dire qu’il ne faut pas beaucoup pour que ce haut-parleur devienne bruyant. Ils seront largement suffisants pour toute fête à la maison que vous voudrez peut-être organiser.

Nous n’avons eu aucun problème pour connecter le Hogtalare à notre MacBook Pro ou à notre iPhone. Si vous achetez deux haut-parleurs, vous pouvez les coupler ensemble pour un son stéréo, bien que comme nous n’avions reçu qu’une seule unité pour les tests, nous n’avons pas pu essayer cette fonctionnalité.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également brancher des sources audio analogiques ou contourner la fonction Bluetooth en vous connectant à l’entrée auxiliaire 3,5 mm. Nous l’avons trouvé idéal pour connecter un tourne-disque moderne.

Prix

Le Hogtalare n’est pas un haut-parleur bon marché. À un peu moins de 350 $ sur Amazon, c’est un morceau décent de changement à dépenser sur un appareil qui est uniquement Bluetooth. La performance est exceptionnelle et Hogtalare a atteint et dépassé toutes nos attentes.

Nous ne pensons pas que le prix est trop élevé, mais ce n’est pas un haut-parleur Wi-Fi, auquel nous nous attendons à ce prix. Après tout, le HomePod d’Apple est 50 $ moins cher, offre une qualité sonore et un volume incroyables et est livré avec Siri intégré.

Morel note que le Hogtalare peut facilement être converti en haut-parleur Wi-Fi en branchant un Google Chromecast (“ou un appareil similaire”) dans le port USB à l’arrière. Cependant, pour de nombreuses personnes, un haut-parleur Bluetooth qui n’a pas de fonctionnalités intelligentes intégrées peut être préférable.

Global

Nous avons adoré le Hogtalare, et nous pensons que la plupart des gens seraient impressionnés par sa qualité sonore et sa conception simple. Ceux qui sont à la recherche d’un haut-parleur avec connectivité Wi-Fi voudront probablement chercher ailleurs.

Où acheter

Vous pouvez attraper votre propre Hogtalare d’Amazon pour 349 $, où il est expédié gratuitement.

Évaluation: 4.5 sur 5

Avantages

Grande qualité sonore

Design simple et attrayant

Grilles d’enceintes supplémentaires disponibles pour achat séparé Les inconvénients

Prix ​​élevé sans fonctionnalités Wi-Fi