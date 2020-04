Le haut-parleur Tufton de Marshall apporte le rock’n roll à l’extérieur

Le haut-parleur Marshall Tufton est un haut-parleur puissant et imposant axé sur le rock qui offre un son exceptionnel tout en conservant le style robuste du fabricant d’amplis historique.



Haut-parleur sans fil Marshall Tufton

Dans la gamme Marshall, il existe une variété d’enceintes portables et fixes. Le portable a tendance à être plus petit que ceux qui doivent être perpétuellement branchés au mur.

Tufton fait passer la ligne portable au niveau supérieur avec une plus grande taille, un son à 360 degrés et une batterie massive.

Conception

Les haut-parleurs de Marshall ont un design clair et établi et le Tufton refuse de dévier. L’avant est consommé par une grille en métal tissé massif avec le mot Marshall en écriture au centre.

L’extérieur de l’enceinte est un matériau caoutchouteux résistant que Marshall utilise sur ses amplis plus grands appelés Tolex. Il y a aussi des coins renforcés qui ajoutent à sa protection contre les chutes. Très semblable à tous ses autres haut-parleurs que nous avons examinés tels que le Stanmore II ou ses Acton et Stanmore multi-pièces.



Trois boutons physiques sont utilisés pour contrôler le volume, les aigus et les basses

Un trio de boutons physiques se trouve au sommet, permettant un contrôle plus granulaire du volume, des basses et des aigus. Les boutons se sentent bien et ont juste la bonne quantité de tension lorsque vous les tournez.

À côté des boutons se trouve une barre de lumières LED représentant la durée de vie de la batterie. Au lieu de seulement quatre, comme nous le voyons habituellement, il y a dix incréments pour un retour beaucoup plus spécifique sur le pourcentage de batterie restant.



Une sangle doublée de velours est au sommet pour mettre en place le haut-parleur de près de 11 livres

Pour ajouter à la durabilité, le Tufton est classé IPX2, qui est un faible niveau de résistance à l’eau. Cela signifie que le haut-parleur doit être capable de faire face aux gouttes d’eau tout en se déplaçant pendant une dizaine de minutes. Vous ne pouvez pas le laisser tomber dans une piscine, mais si vous êtes pris sous la pluie, ça devrait aller.

Qualité sonore

Pour la qualité sonore, nous nous tournons vers notre liste de lecture de test Apple Music fiable, bien que nous l’avons complétée avec un peu plus de rock. En raison de la nature de ce haut-parleur particulier.

Le son de Tufton est obtenu via un ampli à quatre voies de classe D. Cela comprend un woofer de 40 watts 5,25 pouces, deux médiums de 15 watts 2 pouces et un tweeter 10W 0,63 pouces.

Le tweeter et le woofer ne sont pas focalisés tandis que les doubles médiums sont orientés l’un vers l’avant et l’autre vers l’arrière. Cela permet de générer ce son à 360 degrés que de nombreux utilisateurs recherchent dans une enceinte extérieure.



Le son de milieu de gamme sort également à l’arrière et il est également porté pour une meilleure réponse des basses

Malheureusement, séparer les médiums entre l’avant et l’arrière et ne pas avoir de tweeters doubles, la séparation stéréo est assez minime et à moins que vous ne fassiez rebondir le son arrière, il n’est pas aussi prononcé.

Le son que vous obtenez est puissant, puissant et clair. À des volumes élevés – dont très élevés – il y a une distorsion minimale et en fait un excellent haut-parleur pour une fête.



Marshall Tufton est un excellent haut-parleur pour l’extérieur

Marshall est connu pour un son assez emblématique, que nous avons remarqué dans toutes les autres enceintes Marshall que nous avons testées. Cela permet au locuteur de faire mieux avec la musique rock ou n’importe quoi avec des guitares et des paroles fortes. C’est presque un son brut, légèrement granuleux, distinct de la plupart des enceintes.

Versus Sonos Move

Peu de très bons haut-parleurs Bluetooth portables peuvent fournir un volume suffisant tout en préservant la durée de vie de la batterie, le style et la qualité audio. Notre précédent champion de ce domaine était le Sonos Move.

Après l’avoir comparé au Marshall Tufton, Sonos conserve sa couronne pour un autre jour. Du moins pour la plupart des gens.

Sur le plan acoustique, Sonos Move est un peu plus équilibré que le Tufton, représentant une plus grande variété de genres avec même attrait tandis que le Marshall brille clairement plus avec le rock et les mélanges hautement instrumentaux.

Pour la qualité audio – en raison de notre préférence pour le rock classique – nous préférons le Marshall et il augmente à un volume total plus élevé. Votre préférence peut différer.

Sonos a également l’avantage de fonctionner sur Wi-Fi tout en étant alimenté par batterie et pris en charge AirPlay 2.

Devriez-vous acheter le Marshall Tufton?

Nous aimons beaucoup le Marshall Tufton. Il est beaucoup plus puissant que les autres haut-parleurs Marshall alimentés par batterie. Il a une présence dans une pièce, pompe de l’audio de remplissage de pièce (ou de triage) qui le maintient ensemble même à ces volumes plus élevés.



Emmenez le Marshall Tufton sur la route

Sa durée de vie de la batterie est solide, nos tests durent un peu plus de 20 heures. Lorsque vous êtes pressé, seule une charge de 20 minutes vous donnera environ quatre heures d’écoute.

Quand il s’agit de décider de récupérer ou non le Tufton, vous savez pour quoi vous payez. Le prix n’est pas bon marché, atteignant 399 $ au PDSF complet, car vous payez pour le style, la marque (ainsi que son histoire) et le son emblématique Marshall. Ce sont des choses que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir avec d’autres haut-parleurs.

Si vous aimez écouter du rock et que vous voulez un haut-parleur qui ressemble et sonne la partie, et vous en voulez un aussi fort que possible, alors Marshall est là pour vous.

Avantages

Look Marshall élégant et emblématique

Bien construit avec une conception robuste et une résistance à l’eau

Excellent son fort avec une distorsion minimale

Contrôles physiques pour régler l’audio

Son à 360 degrés

Bluetooth 5

Bonne autonomie de la batterie

Les inconvénients

Pas de micro pour les appels téléphoniques

Mauvaise séparation stéréo

Pas d’AirPlay

Médiums manquants

Évaluation: 3.5 sur 5

Où acheter l’enceinte Bluetooth Marshall Tufton

Vendue au prix de 399 $, l’enceinte Marshall Tufton est disponible chez B&H Photo et Amazon avec la livraison gratuite.